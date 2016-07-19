政变风波危及土耳其的投资级评级

路透伦敦7月18日 - 上周发生未遂政变后，土耳其的投资级信用评级岌岌可危。如果评级恶化，将迫使一些保守的投资者抛售数以十亿美元计的土耳其资产。

去年，巴西和俄罗斯的情况显示，失去投资级评级会带来多么严重的损失：当他们被降至投机级或“垃圾”级时，他们的债券、股票市场和货币纷纷暴跌。

土耳其现在面临相似的威胁。标准普尔已将它的评等降至BB+级别，这是“垃圾”级的最高级别。但土耳其仍保持在穆迪和惠誉投资级评级中的最低一级，两家机构的评等分别为Baa3级和BBB-。

任何一家评级机构对其评级的下调，都会将土耳其的平均主权评级在三年内首次降至垃圾级，而在国际债券和贷款市场上大举借款的土耳其银行业者的评级也会遭到下调。

评级决定可能取决于政府针对周五失败政变引发的动荡采取什么对策。副总理Mehmet Simsek表示政府已决定采取“一切必要措施”，而央行承诺向银行提供无限的流动性。

穆迪计划在8月5日评估土耳其的评级。

标准普尔于周一表示，也将在未来几天评估相关事件的影响。(完)