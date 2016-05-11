OECD指标显示新兴国家经济前景改善 美国前景继续恶化

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透巴黎5月11日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三称，新兴市场国家经济放缓显现缓解迹象，并称巴西和俄罗斯经济前景在改善，中国前景企稳，但美国前景继续恶化。
OECD月度领先经济指标还显示，欧元区经济动能保持稳定。
“综合领先指标继续显示，美国及英国经济成长料减弱，而意大利的成长减弱前景现已得到确认，”该机构发表声明称。
OECD称在一项以100为长期均值的指数中，整体OECD国家指数3月降至99.6，前月为99.7。
中国的指数仍为98.3。巴西指数从98.0升至98.3，俄罗斯指数从98.4升至98.6。
美国指数从98.9小幅降至98.8，英国的指标持平于99.1，仍表明增长放缓。德国的指标为99.7，与前月持平。
欧元区指数降至100.4，法国指数持稳于100.9。意大利指数从100.8降至100.7。(完)
(编译 刘秀红/汪红英；审校 艾茂林/张明钧)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。