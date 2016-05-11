OECD指标显示新兴国家经济前景改善 美国前景继续恶化

路透巴黎5月11日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三称，新兴市场国家经济放缓显现缓解迹象，并称巴西和俄罗斯经济前景在改善，中国前景企稳，但美国前景继续恶化。

OECD月度领先经济指标还显示，欧元区经济动能保持稳定。

“综合领先指标继续显示，美国及英国经济成长料减弱，而意大利的成长减弱前景现已得到确认，”该机构发表声明称。

OECD称在一项以100为长期均值的指数中，整体OECD国家指数3月降至99.6，前月为99.7。

中国的指数仍为98.3。巴西指数从98.0升至98.3，俄罗斯指数从98.4升至98.6。

美国指数从98.9小幅降至98.8，英国的指标持平于99.1，仍表明增长放缓。德国的指标为99.7，与前月持平。

欧元区指数降至100.4，法国指数持稳于100.9。意大利指数从100.8降至100.7。(完)