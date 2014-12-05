全球债市：新兴市场发债规模连续第三年创纪录，中国带头劲增逾一倍

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透伦敦12月4日 - 路透数据显示，今年新兴市场债券发行连续第三年触及纪录高位，受中国债券发行增长逾一倍的带动。
根据Reuters Deals Insight数据，今年迄今的发行规模已超过5,250亿美元，高于去年的4,733亿美元；中国、印度和巴西分别激增123%、52%和21%。
由于全球主要央行降息至纪录低位，投资者追逐较高收益资产的强劲需求令新兴市场政府受益。
中国、印度、巴西和香港带领新兴市场债券发行强劲增长，但乌克兰紧张局势以及西方制裁却让俄罗斯的债券发行同比骤降80%。
俄罗斯由于吞并克里米亚并被怀疑支持乌克兰东部的分裂活动，因而受到西方国家的制裁，今年大部分时间里，俄罗斯企业基本一直被国际债券市场拒之门外。(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(