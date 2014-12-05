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亚洲 | 2014年 12月 5日 星期五 09:01 BJT

全球债市：新兴市场发债规模连续第三年创纪录，中国带头劲增逾一倍

路透伦敦12月4日 - 路透数据显示，今年新兴市场债券发行连续第三年触及纪录高位，受中国债券发行增长逾一倍的带动。

根据Reuters Deals Insight数据，今年迄今的发行规模已超过5,250亿美元，高于去年的4,733亿美元；中国、印度和巴西分别激增123%、52%和21%。

由于全球主要央行降息至纪录低位，投资者追逐较高收益资产的强劲需求令新兴市场政府受益。

中国、印度、巴西和香港带领新兴市场债券发行强劲增长，但乌克兰紧张局势以及西方制裁却让俄罗斯的债券发行同比骤降80%。

俄罗斯由于吞并克里米亚并被怀疑支持乌克兰东部的分裂活动，因而受到西方国家的制裁，今年大部分时间里，俄罗斯企业基本一直被国际债券市场拒之门外。(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
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