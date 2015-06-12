全球债市：第一季新兴债市成交额同比降23%，至1.226万亿美元--EMTA

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透纽约6月11日 - 一项新的调查显示，2015年第一季新兴市场债券成交额较上年同期下降23%，至1.226万亿(兆)美元，部分归因于全球成交低迷、大宗商品价格下跌以及资本流动不稳。
新兴市场债券交易行业协会EMTA发表声明称，第一季成交额数据还显示，公布数据的企业数量减少。
EMTA表示，第一季成交额较去年第四季的1.210万亿美元增长1%。
“新兴市场2015年开局不利。由于美元上涨、新兴市场和发达市场货币政策存在不确定性、以及经济增长前景恶化，许多大国的金融市场波动性明显升高，”汇丰的新兴市场研究全球主管Murat Ulgen在声明中称。
EMTA表示，43家投资和商业银行参与了第一季调查，少于上年同期的50家，亦较去年第四季少四家。
调查内容包括90多个新兴市场国家的债务工具成交额。(完) (编译 许娜；审校 陈宗琦/龚芳)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。