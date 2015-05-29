全球金融：今年新兴市场资本流入规模料降至2009年以来最低--IIF

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透华盛顿5月28日 - 国际金融协会(IIF)周四称，今年流向新兴经济体的资本规模料降至9,810亿美元，为2009年以来最低，因经济增长令人失望，美国升息前景造成拖累，且对俄罗斯投资下滑。
IIF称，外国直接投资预计将从5,860亿美元降至5,290亿美元，主要因对俄罗斯和中国的投资下降。该组织代表近500家金融机构。
与此同时，今年中国对外投资料增加380亿美元至5,400亿美元。新兴经济体储备增长料从2014年的1,100亿美元放缓至740亿美元，而2004-2013年平均年增幅为6,000亿美元。
“受中国影响，新兴市场整体仍为资本净流出，”报告称。
IIF称，与乌克兰的冲突令资本流向俄罗斯的势头严重受损。第一季外资流出规模增至310亿美元，2014年下半年平均每季为240亿美元。
在较温和的假设情景下--即美联储9月开始升息，IIF预计2016年资本流入将增至1.16万亿(兆)美元。
这一前景最大的风险是若美国劳动力市场吃紧，引发薪资压力，并促使美联储更快收紧政策，则将导致“严重收紧恐慌”。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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