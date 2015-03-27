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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 10:24 BJT

全球金融：美联储温和表态提振新兴市场资金流入增长--IIF

路透3月26日 - 国际金融协会(IIF)周四表示，3月流入新兴市场的资金为160亿美元，为连续第三个月流入，美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议后资金流入增多。

3月新兴市场股市流入100亿美元，债市流入60亿美元，后者低于前月流入金额。

印尼、印度、墨西哥和巴西等每日公布资本流动数据的国家，在美联储3月18日决议发出比投资者预期更为温和的信号后，当天有16亿美元资金流入这些国家。

“美联储升息前景改变后，资金流动做出强烈反应，”IIF首席分析师Charles Collyns在一份声明中表示，“3月前几周资金流入疲弱，但美联储3月会议发出温和信号后新兴市场受益。”(完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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