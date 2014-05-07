《焦点》投资勇士坚守俄罗斯阵地，寄望风雨过后会见彩虹

**债券表现疲弱**

以美元计价的俄罗斯主权债 和准主权债券今年迄今累计下滑了4.93%，跌幅仅小于乌克兰的9.47%。除了加纳债券下滑约0.33%外，摩根大通全球新兴市场债券指数的各成分券今年全都上扬，该指数本身亦上升5.45%。

此指数涵盖的俄罗斯投资级债券收益率较可比美国公债高出360个基点，表现逊于印尼和克罗地亚等信用评级较低国家的债券。

“俄罗斯目前正在交易的是类似BB和B的债信评级债券，”总部位于洛杉矶的TCW投资组合经理Dave Robbins在电话会议上称。

根据理柏的数据，75%的硬货币债券基金减持俄罗斯资产，78%的本币债券基金也做出了类似的减码举动。

TCW维持俄罗斯债券配比在10-11%的超配水平不变，而摩根大通全球新兴市场债券指数中俄罗斯债券的权重仅为8.9%。

“我们肯定因为持有俄罗斯资产而受到冲击，”Robbins称，“显然，乌克兰政治局势已让我们付出略高于50个基点的溢价，但我们认为，与市面上的其他许多债券相比，俄罗斯债券实际上已显得极为便宜。”(完) (编译 龚芳/张若琪/许娜；审校 孙茉莉)