《分析》利差交易和政治因素推高新兴市场股市，但仍需留意预警信号

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
截止3月末时，巴西指标股指 还下跌2.1%，到现在今年已经上涨1.4%。巴西经济步履蹒跚，不过股市上涨是受10月大选前民意调查结果的推动。调查显示，现任总统迪尔玛·罗塞夫的领先优势缩窄，不过眼下选举被下个月要开幕的世界杯抢去风头。
“这本身就是个好消息，因为即便罗塞夫赢得选举，但不是压倒性优势，传达出的信息将是需要有所改变，”贝莱德 拉美股市资产组合经理Will Landers表示。
Landers青睐拉美银行股，尤其是巴西。他认为尽管近来上涨，未来一至两年，这些公司的股东权益报酬率(ROE)将会增长，这应当能保证股票估值提高。
浏览新兴市场与标普500指数估值对比图表，请点选：link.reuters.com/ceh79v
新兴市场股市 今年迄今已经上涨3.62%，美国指标股指标普500指数 则上涨3.88%。不过不止一项指标显示，新兴市场股价仍然不高。
MSCI明晟新兴市场股指未来12个月的远期市盈率为9.97倍，低于10年均值10.80。相比之下，标普500指数的远期市盈率为15.4倍，10年均值为13.8。
美银美林分析师表示，投资者可能继续冒险，包括对新兴市场，因为波动仍然很低。不过他们认为，由于市场愈发质疑零利率政策，债市的涨势最终将会结束，这可能给新兴市场带来风险。
“我们仍坚持认为，夏季的融涨(melt-up)之后，秋季可能会大幅修正，”他们表示。
瑞银的Dennis认为，今年新兴市场股市可能上涨10%，但资金可能转入防御性市场，比如韩国、台湾、墨西哥、波兰和哥伦比亚。
纽约Brown Brothers Harriman的新兴市场策略全球主管Win Thin表示，部分反弹是对超卖做出的反应。
“基本原则就是，选择那些基本面强劲的国家，因为这不会是全面上涨，”他说。他还预测涨幅居前的股市可能会是新加坡、香港、中国、秘鲁和俄罗斯。(完)
(编译 王翔琼/李春喜; 审校 郑茵/戴素萍)
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亲爱的客户，您好： 东南亚股市报导5月1日(周一)暂停发送一天，因东南亚金融市场逢公共假期休市。5月2日(周二)将恢复正常。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。