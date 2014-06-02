《分析》利差交易和政治因素推高新兴市场股市，但仍需留意预警信号

截止3月末时，巴西指标股指 还下跌2.1%，到现在今年已经上涨1.4%。巴西经济步履蹒跚，不过股市上涨是受10月大选前民意调查结果的推动。调查显示，现任总统迪尔玛·罗塞夫的领先优势缩窄，不过眼下选举被下个月要开幕的世界杯抢去风头。

“这本身就是个好消息，因为即便罗塞夫赢得选举，但不是压倒性优势，传达出的信息将是需要有所改变，”贝莱德 拉美股市资产组合经理Will Landers表示。

Landers青睐拉美银行股，尤其是巴西。他认为尽管近来上涨，未来一至两年，这些公司的股东权益报酬率(ROE)将会增长，这应当能保证股票估值提高。

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新兴市场股市 今年迄今已经上涨3.62%，美国指标股指标普500指数 则上涨3.88%。不过不止一项指标显示，新兴市场股价仍然不高。

MSCI明晟新兴市场股指未来12个月的远期市盈率为9.97倍，低于10年均值10.80。相比之下，标普500指数的远期市盈率为15.4倍，10年均值为13.8。

美银美林分析师表示，投资者可能继续冒险，包括对新兴市场，因为波动仍然很低。不过他们认为，由于市场愈发质疑零利率政策，债市的涨势最终将会结束，这可能给新兴市场带来风险。

“我们仍坚持认为，夏季的融涨(melt-up)之后，秋季可能会大幅修正，”他们表示。

瑞银的Dennis认为，今年新兴市场股市可能上涨10%，但资金可能转入防御性市场，比如韩国、台湾、墨西哥、波兰和哥伦比亚。

纽约Brown Brothers Harriman的新兴市场策略全球主管Win Thin表示，部分反弹是对超卖做出的反应。

“基本原则就是，选择那些基本面强劲的国家，因为这不会是全面上涨，”他说。他还预测涨幅居前的股市可能会是新加坡、香港、中国、秘鲁和俄罗斯。(完)