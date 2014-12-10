全球金融：阿联酋与中国将很快启动人民币互换协议--阿央行高层

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透阿布扎比12月9日 - 阿联酋央行高级官员周二称，阿联酋与中国央行将很快启动350亿人民币互换协议。
该协议于2012年1月签署，旨在促进双边贸易和投资，允许两个国家的央行在必要时直接进行货币互换。
但民间银行人士认为，该协议的实际用处不大。阿联酋绝大部分的贸易是以美元结算，且外汇储备多为美元；该国的货币也与美元挂钩。
卡塔尔上月与中国签订类似的350亿人民币互换协议，并称将成为中东首个人民币清算交易中心。
中国工商银行 多哈分行获批任卡塔尔人民币业务清算行。
阿联酋央行负责货币政策和金融稳定的副总裁Saif al-Shamsi周二表示，该国央行与中国人民银行现在均希望“启动”人民币互换协议。
他对记者表示，“目前我们正在启动互换协议的进程中。还未启动该协议。”他并称未来几个月将完成这一进程。
Shamsi还表示，将在阿联酋设立一个人民币清算中心，但并未提供细节。
他对阿联酋选择人民币做为外汇储备的构想不予置评，但当被问及该国央行是否会进行储备多元化时，他称，“不会，99%都是美元。”
阿联酋央行的外汇资产7月时达到3,276亿迪拉姆（893亿美元）。(完)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。