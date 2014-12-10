全球金融：阿联酋与中国将很快启动人民币互换协议--阿央行高层

路透阿布扎比12月9日 - 阿联酋央行高级官员周二称，阿联酋与中国央行将很快启动350亿人民币互换协议。

该协议于2012年1月签署，旨在促进双边贸易和投资，允许两个国家的央行在必要时直接进行货币互换。

但民间银行人士认为，该协议的实际用处不大。阿联酋绝大部分的贸易是以美元结算，且外汇储备多为美元；该国的货币也与美元挂钩。

卡塔尔上月与中国签订类似的350亿人民币互换协议，并称将成为中东首个人民币清算交易中心。

中国工商银行 多哈分行获批任卡塔尔人民币业务清算行。

阿联酋央行负责货币政策和金融稳定的副总裁Saif al-Shamsi周二表示，该国央行与中国人民银行现在均希望“启动”人民币互换协议。

他对记者表示，“目前我们正在启动互换协议的进程中。还未启动该协议。”他并称未来几个月将完成这一进程。

Shamsi还表示，将在阿联酋设立一个人民币清算中心，但并未提供细节。

他对阿联酋选择人民币做为外汇储备的构想不予置评，但当被问及该国央行是否会进行储备多元化时，他称，“不会，99%都是美元。”