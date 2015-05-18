中石油获阿联酋3.3亿美元油田开发项目

中国2016年末城镇登记失业率4.02% 今年就业总量压力依然较大--人社部
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透上海5月18日 - 据新华社报导称，中国石油工程建设公司周日在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比与阿布扎比陆上石油公司（ADCO）签署合同，为后者开发阿联酋曼德油田，合同总额为3.3亿美元。
报导称，该项目是阿布扎比陆上石油公司实现石油日产量从140万桶增至180万桶的重要工程之一，合同工期27个月。
该项目包括新建两个集油站、一个中心集油站、40个井口设施、4个注水组以及100公里管线、71公里输变电高压线路、22公里站间公路等。
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路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil未支付索赔金额逾1,500万美元。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。