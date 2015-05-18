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中国财经 | 2015年 5月 18日 星期一 13:39 BJT

中石油获阿联酋3.3亿美元油田开发项目

路透上海5月18日 - 据新华社报导称，中国石油工程建设公司周日在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比与阿布扎比陆上石油公司（ADCO）签署合同，为后者开发阿联酋曼德油田，合同总额为3.3亿美元。

报导称，该项目是阿布扎比陆上石油公司实现石油日产量从140万桶增至180万桶的重要工程之一，合同工期27个月。

该项目包括新建两个集油站、一个中心集油站、40个井口设施、4个注水组以及100公里管线、71公里输变电高压线路、22公里站间公路等。

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