《焦点》全球黄金产业重心东移，迪拜筹建大型冶炼厂并推现货合约

美股盘后：高通公布季度业绩后股价上扬1%
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
**引入现货合约**
在扩大冶炼产能之际，迪拜推动基于交易所的交易对其黄金产业增长的重要性，可能堪比黄金交易中心。目前进行黄金期货交易的迪拜黄金与商品交易所于4月表示，将在6月引入黄金现货合约。
该交易所目前处于敲定相关细节的最后阶段，但合约标的预计为纯度达0.995的黄金，单位为每手1公斤，这样的合约颇受印度消费者和投资者欢迎。
现货合约顾问委员会成员Mdaka承认面临挑战，但称迪拜量身打造的1公斤合约，将以不同于其他黄金交易中心的方式来吸引珠宝业和小型投资者。
Mdaka指出，上海、孟买和伊斯坦布尔都有黄金现货合约交易，但海外投资者在这些地区可能受到限制；伦敦的店头市场则存在交易对手风险，而且交易以12.5公斤的金砖为主，更适合央行和机构投资者，而非较小的买家。
他补充道，迪拜计划在交易达成后的两天内交付实货黄金，远快于纽约的交付速度。(完) (编译 朱晓军/戴素萍/许娜；审校 石冠兰/王翔琼/龚芳)
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。