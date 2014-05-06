《焦点》全球黄金产业重心东移，迪拜筹建大型冶炼厂并推现货合约

**引入现货合约**

在扩大冶炼产能之际，迪拜推动基于交易所的交易对其黄金产业增长的重要性，可能堪比黄金交易中心。目前进行黄金期货交易的迪拜黄金与商品交易所于4月表示，将在6月引入黄金现货合约。

该交易所目前处于敲定相关细节的最后阶段，但合约标的预计为纯度达0.995的黄金，单位为每手1公斤，这样的合约颇受印度消费者和投资者欢迎。

现货合约顾问委员会成员Mdaka承认面临挑战，但称迪拜量身打造的1公斤合约，将以不同于其他黄金交易中心的方式来吸引珠宝业和小型投资者。

Mdaka指出，上海、孟买和伊斯坦布尔都有黄金现货合约交易，但海外投资者在这些地区可能受到限制；伦敦的店头市场则存在交易对手风险，而且交易以12.5公斤的金砖为主，更适合央行和机构投资者，而非较小的买家。