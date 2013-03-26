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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 14:21 BJT

美国经济：经济开始缓慢前进但速度并未加快--达拉斯联储总裁

路透阿布扎比3月26日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周二表示，美国经济已经开始缓慢前进，但并未加速。

费希尔在阿布扎比一场金融会议上还表示，有信心美国经济将保持当前2-3%的速度继续成长。

费希尔说，美国有大量流动性，而且未被利。他称，真正的问题在于美国的财政政策，而非货币政策。(完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
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