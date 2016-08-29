阿联酋石油部长称OPEC目前所占市场份额位于良好水平

经济强劲及促销活动促使美国假日季销售额增长4%超预期--NRF
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透迪拜8月28日 - 阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)称，在石油输出国组织(OPEC)持续应对低油价之际，OPEC在油市所占的市场份额位于良好水平。
“无论对油市持何种观点，我们都认为OPEC目前在油市所占市场份额位于良好的水准，”马兹鲁伊周六在其官方推特网页上称。
马兹鲁伊还称，他相信未来就石油产量做出的任何决定，都需要OPEC所有成员国及其他主要产油国的全力配合。
“我们承认且清楚市场挑战，但我认为我们具有韧性能够战胜这些挑战并很快企稳，”马兹鲁伊表示，但并未详述。
OPEC成员国将在国际能源论坛(IEF)于9月26-28日在阿尔及利亚召开时的间隙会晤。
沙特能源部长法力赫(Khalid al-Falih)上周向路透称，他相信目前毋须对市场进行重大干预。(完)
(编译 许娜；审校 陈宗琦)
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。