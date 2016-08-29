阿联酋石油部长称OPEC目前所占市场份额位于良好水平

路透迪拜8月28日 - 阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)称，在石油输出国组织(OPEC)持续应对低油价之际，OPEC在油市所占的市场份额位于良好水平。

“无论对油市持何种观点，我们都认为OPEC目前在油市所占市场份额位于良好的水准，”马兹鲁伊周六在其官方推特网页上称。

马兹鲁伊还称，他相信未来就石油产量做出的任何决定，都需要OPEC所有成员国及其他主要产油国的全力配合。

“我们承认且清楚市场挑战，但我认为我们具有韧性能够战胜这些挑战并很快企稳，”马兹鲁伊表示，但并未详述。

OPEC成员国将在国际能源论坛(IEF)于9月26-28日在阿尔及利亚召开时的间隙会晤。

沙特能源部长法力赫(Khalid al-Falih)上周向路透称，他相信目前毋须对市场进行重大干预。(完)