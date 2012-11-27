迪拜拟斥资27亿美元修建主题公园游乐场

路透迪拜11月26日电---迪拜酋长办公室周一表示，该酋长国计划斥资100亿迪拉姆(27亿美元)修建一个含有五个主题公园的大型游乐场，以拓展其蒸蒸日上的旅游业。

迪拜酋长穆罕默德办公室在网站声明中称，当地房地产公司Meraas Holding成为该项目开发商。该工程第一期料将在2014年前完成。

这家游乐场位於迪拜杰贝阿里(Jebel Ali)港口附近。游乐场将包括一个以宝莱坞为特色的公园，一个以好莱坞品牌为主的冒险公园，一个海洋公园，一个儿童乐园和一个夜间野生动物园。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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