迪拜拟斥资27亿美元修建主题公园游乐场

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透迪拜11月26日电---迪拜酋长办公室周一表示，该酋长国计划斥资100亿迪拉姆(27亿美元)修建一个含有五个主题公园的大型游乐场，以拓展其蒸蒸日上的旅游业。
迪拜酋长穆罕默德办公室在网站声明中称，当地房地产公司Meraas Holding成为该项目开发商。该工程第一期料将在2014年前完成。
这家游乐场位於迪拜杰贝阿里(Jebel Ali)港口附近。游乐场将包括一个以宝莱坞为特色的公园，一个以好莱坞品牌为主的冒险公园，一个海洋公园，一个儿童乐园和一个夜间野生动物园。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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