阿联酋航空取消空客A350订单 空客和罗尔斯罗伊斯股价下跌

路透图卢兹6月11日 - 迪拜阿联酋航空公司周三取消规模160亿美元的空客公司(AIR.PA)最新机型A350飞机订单，令人意外，并打击欧洲飞机制造商和引擎公司罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)(RR.L) 股价挫跌。

阿联酋航空公司70架A350飞机订单全部取消，让该耗时八年、斥资150亿美元研发的这款飞机积压订单减少9%。这款长途飞机距离开始服役只剩几个月的时间。

空客表示，不担心是否会有新订单接替失去的这些订单。空客销售部门高层表示，一些航空公司很快就表示有意接手阿联酋航空取消的部分订单，首架飞机将于2019年交付。

但分析师对投资者表示，此举引发对飞机需求的质疑，不知这仅是针对A350，还是说明对整体行业的信心动摇；若是后一种情况，那么还可能打击到空客主要竞争对手--美国波音(BA.N)。相关公司股价因此下跌。

空客股价收低3.1%报52.21欧元，罗尔斯-罗伊斯则跌5.5%至10.17英镑。

空客承认，失去A350并列第二大客户令人失望，但称并不认为会对自身财务状况产生影响，飞行测试仍在有序进行。

“从商业角度讲这不是好消息，但从财务角度讲也不算坏消息，”空客销售主管John Leahy对记者表示，并补充称波音787也出现过更多订单取消情况。

空客执行长周三表示，阿联酋航空取消订单不会对该公司造成任何负面影响。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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