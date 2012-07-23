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气候环境 | 2012年 7月 23日 星期一 11:18 BJT

去年全球二氧化碳排放增加3%--报告

路透北京7月19日电---欧盟周三发布的报告显示，2011年全球二氧化碳排放量上升3%至340亿吨，不利於实现联合国控制全球平均气温上升幅度的目标。

根据报告，为了达到联合国科学专家组建议的水平，2000-2050年期间，各国排放的二氧化碳总量不能超过1.5万亿吨。报告由欧盟联合研究中心（JRC）和荷兰环境评估署发布。

“如果目前二氧化碳排放量上升的趋势延续，未来20年内碳排放就会超过该上限。”欧盟联合研究中心在声明中称。

报告称，去年中国二氧化碳排放量增加8亿吨或9%，至97亿吨。美国二氧化碳排放量减少1.1亿吨或2%，至54.2亿吨。

2009年，中国超越美国成为全球最大的二氧化碳排放国，目前占全球碳排放量的29%，而美国占16%。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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