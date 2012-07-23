去年全球二氧化碳排放增加3%--报告

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京7月19日电---欧盟周三发布的报告显示，2011年全球二氧化碳排放量上升3%至340亿吨，不利於实现联合国控制全球平均气温上升幅度的目标。
根据报告，为了达到联合国科学专家组建议的水平，2000-2050年期间，各国排放的二氧化碳总量不能超过1.5万亿吨。报告由欧盟联合研究中心（JRC）和荷兰环境评估署发布。
“如果目前二氧化碳排放量上升的趋势延续，未来20年内碳排放就会超过该上限。”欧盟联合研究中心在声明中称。
报告称，去年中国二氧化碳排放量增加8亿吨或9%，至97亿吨。美国二氧化碳排放量减少1.1亿吨或2%，至54.2亿吨。
2009年，中国超越美国成为全球最大的二氧化碳排放国，目前占全球碳排放量的29%，而美国占16%。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
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