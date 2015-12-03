全球最富有的10%人口所产生碳排放量占全球一半--乐施会

汤森路透基金会伦敦12月2日 - 乐施会（Oxfam）周三称，全球最富有的10%人口所产生碳排放量占全球一半，而最穷的一半人口所产生的碳排放量只占十分之一。

乐施会在报告中指出，最富有的10%人口平均碳排放量是最穷的一半人口平均碳排放量的11倍。

巴黎气候大会面临的一大挑战是如何找到发展中国家所需的大量资金，从而使他们能够不再使用化石燃料，并适应气候变化带来的极端天气影响。

“气候变化和经济不平等密切相关，共同构成21世纪最大的挑战之一，”乐施会食品和气候政策负责人Tim Gore在声明中称。

“巴黎大会必须是为所有人建立更加人性化经济的起点，不仅面向排放量最大的‘富人’，也要面向对气候变化责任最小、但受气候变化威胁最大的‘穷人’。”

乐施会称，发展中国家的碳排放量增速最快。（完）