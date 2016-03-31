新兴市场第一季苦尽甘来料强势增长 巴西表现最为出彩

路透伦敦3月30日 - 新兴市场料将以强劲增长为2016年第一季划上句号，这恐怕是1月份时很少有投资者能预见到的，毕竟新兴市场今年的开局创下纪录最差水准。

正如本图表(reut.rs/1ZKAaO6)显示的，2016年最初几周，新兴市场股票、货币及债券均走低，皆因油价下滑、中国经济增长放缓以及美国指标利率自纪录低位调升。

这导致MSCI明晟新兴市场指数到1月21日触底时已暴跌14%。债券市场抛盘导致可大致反映借款成本的公债利差劲升逾18%。

而反弹始于油价，因美国遭遇异常严寒天气，中国推出经济刺激举措，而且美国联邦储备委员会(美联储/FED)推迟升息预期。安本资产管理投资委员会成员Kevin Daly称，“这主要与三大因素有关，分别是大宗商品、中国和央行。”

Daly称，当油价下滑至每桶27美元时，人们纷纷预测全球经济“前景相当黯淡，但此后油价反弹，美元回落助推人民币持坚，而且市场已大致消化美联储升息预期，这都对风险偏好带来实质性推升。”

在触及低点后的两个月里，MSCI明晟以美元计的新兴股市指数上涨了20%。从俄罗斯卢布到南非兰特等新兴货币兑美元均走强，非洲境况不佳的部分地区的债券表现却在全球最佳之列。

最让人刮目相看的改善或许出现在巴西，该国正在经历一场政治危机。

巴西股市.BVSP在去年下半年重挫约33%，自1月中旬以来收复逾半数失地，成为全球表现最佳的主要股市。

以美元计，巴西股市涨幅约为25%。这对于一个正在考虑弹劾总统的国家来说，尤其难能可贵。

巴西货币雷亚尔上涨了10%，债券亦劲扬。

加上秘鲁股市(25%)和哥伦比亚股市(17%)的急剧涨幅，以及阿根廷债券的大涨，拉美成为全球市场中表现最佳的地区。

另一改观来自本币计价的新兴市场债券。经历过2015年的震荡市况后，许多大型全球性银行和基金在今年初纷纷发布警告。但若以美元计价，新兴市场债券的回报率目前高于8%，是美国公债的两倍。

图表：reut.rs/1Rx8jLT

正如图表显示(link.reuters.com/weh36s)，匈牙利为发展中国家中首个将利率降至负值的国家，其股市.BUX以12%的涨幅居欧洲之冠，去年涨幅也是名列前茅。

匈牙利亦稍领先产油大国俄罗斯.IRTS，俄罗斯股市今年以来累计上涨近11%，较原油低点时已上涨35%。波兰股市.WIG20已摆脱1月时债信评级意外遭调降的冲击，展开回升。

土耳其股市.XU100累计跳涨17%，尽管土国为原油进口大国，且在叙利亚难民危机中位居第一线。

亚洲部分市场的表现亦可圈可点。泰国.SETI、马来西亚.KLSE和印尼.JKSE分别上涨13%、9.5%和8%，均摆脱去年的大跌继续回升。

不过中国股市方面，尽管当局出重拳来支撑市场，但走势仍艰困。虽近几周的股市有所回升，但年内迄今仍累计下滑8%左右，因人民币隐忧挥之不去。

“对新兴市场来说，中国央行眼下的重要性要超过美联储，”瑞典北欧斯安银行(SEB)新兴市场策略师Per Hammarlund说道。“我想我这么说应该不会有争议。”

新兴市场股市年内迄今的表现：link.reuters.com/weh36s

新兴市场货币兑美元年内迄今的表现：link.reuters.com/weh36s (完)