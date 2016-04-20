焦点：新兴市场债务增长过高 投资者态度转为谨慎

路透香港4月20日 - 全球投资者对新兴市场主权债券前景的态度转为谨慎，因为债券估值较高，且面临增长放缓困境的国家在增加供应。

随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)等央行出台大规模购债计划，令长期利率下降，并把投资者推向高风险高收益的资产，发展中国家匆忙借入数以十亿美元计的廉价资金。

“最近新兴市场各资产类别全线上涨，短期来看涨势开始有些过度，”标准人寿投资的全球新兴市场债券主管Richard House称，该公司管理着790亿美元固定资产。“与此同时主权债发行量也将大幅增加。”

近几周新发债券的有阿根廷，该国在2002年违约后首次重返国际债市，周二标售了165亿美元主权债券。

发债的不只拉美国家。汤森路透数据显示，2016年第一季新兴市场发行了大量主权债券，国家及准主权帐户出售了440亿美元债券，为逾15年以来最高。

尽管经济面传出警讯，但债务仍在大量增加。国际货币基金组织(IMF)上周第四次下调全球经济展望，称新兴市场增长质量不高为风险因素之一。

**有利因素**

部分投资者认为，高收益的新兴市场债券这股强烈买气，是受到宽松货币政策等有利因素的支持，并非经过审慎债信风险分析的结果，他们也认为要促成承担风险的门槛依然很高。

据IFR报导，到周一纽约结束业务时，阿根廷发行的四档债券获得了逾650亿美元的圈购。价格区间料将高于最初预期，表明需求热络。

“美联储立场偏温和、时间溢价减少和信贷利差收紧等全球因素，令新兴市场资产表现优异，更加难以评估具体风险，”法国巴黎投资旗下新兴市场固定收益主管Bryan Carter称。该团队管理的基金规模达12亿美元。

摩根大通全球公债指数的收益率已降至6%，远低于15年平均水平7.4%。

但根据汤森路透数据，该指数追踪的债券平均存续期已从2010年的大约五年升至八年左右，表明尽管收益率下降，但基金管理公司仍不得不进一步投入更长期限债券。

市场观察人士认为，宽松的信贷环境正在逐渐逆转，因基于对违约的担忧，在经济成长放缓之际，银行业者对出借资金变得愈发谨慎。

德意志银行策略师表示，低质量债券的过度增长，令收益率曲线趋平；而市场剧烈震荡日益频繁，也表明违约可能上升。

拉丁美洲政府风险及中国债务泡沫也令人担忧。自2007年以来，中国整体债务占GDP的百分比已激增至近300%。

“中国信贷暴增是全球历来所见的最大规模信贷激增潮，”标准人寿投资的House说，“经济放缓但企业债务总额庞大，前景不令人看好。”

虽然自2月以来，亚洲债券的表现优于其他新兴市场，但交易商称，这在很大程度上得益于技术性因素，诸如在离岸中国债券供应萎缩的情况下，手握大量现金的投资人追逐收益率。

“概括而言，新兴市场基本面并不好，”汇丰环球投资管理信贷研究负责人Elizabeth Allen表示。该部门管理的资产规模为630亿美元。

发行美元计价债券的国家，其风险在于美国利率上升及美元走强使债券偿付代价升高，可能导致更多违约。

G20国家长期主权债评级图表：

tmsnrt.rs/1qlW66a

主权债发行图表：

tmsnrt.rs/1XDR67q

(完)