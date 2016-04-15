新兴市场GDP增幅达到八个月新高--国际金融协会

路透4月14日 - 根据国际金融协会(IIF)的数据，新兴市场国内生产总值(GDP)增幅升至八个月最高水平，受益于几个国家的出口扩张。

国际金融协会周四发布的报告显示，新兴市场3月折合成年率的实质GDP增幅上升了0.5个百分点至3.3%；2月增幅略有下降。

IIF称，3月的经济改善，也与外国投资资金流入新兴市场，以及金融市场的反弹相一致；在这段较长时间的风险偏爱期，投资者一直青睐在成长型经济体投资。

该协会表示，对经济扩张形成助益的是贸易项目，巴西、印度和泰国出口加速增长起到带动作用。

该协会分析师预计，今年余下时间新兴市场将温和增长。

“我们对新兴市场2016年的年度增幅预估为3.9%，比3月份增幅仅高了0.6(个百分点)，”IIF在公告中称，“所以虽然我们预计未来会有进一步的提高，但我们并未看到经济会更加强劲增长的迹象。”(完)