新兴市场GDP增幅达到八个月新高--国际金融协会

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月14日 - 根据国际金融协会(IIF)的数据，新兴市场国内生产总值(GDP)增幅升至八个月最高水平，受益于几个国家的出口扩张。
国际金融协会周四发布的报告显示，新兴市场3月折合成年率的实质GDP增幅上升了0.5个百分点至3.3%；2月增幅略有下降。
IIF称，3月的经济改善，也与外国投资资金流入新兴市场，以及金融市场的反弹相一致；在这段较长时间的风险偏爱期，投资者一直青睐在成长型经济体投资。
该协会表示，对经济扩张形成助益的是贸易项目，巴西、印度和泰国出口加速增长起到带动作用。
该协会分析师预计，今年余下时间新兴市场将温和增长。
“我们对新兴市场2016年的年度增幅预估为3.9%，比3月份增幅仅高了0.6(个百分点)，”IIF在公告中称，“所以虽然我们预计未来会有进一步的提高，但我们并未看到经济会更加强劲增长的迹象。”(完)
(编译 王颖；审校 杜明霞)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。