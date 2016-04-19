是时候对新兴市场股市转为“结构性看多”--美银美林

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透伦敦4月19日 - 美银美林周二表示，对新兴股市已经转为“结构性看多”，修正其对该板块五年长时间看空的观点。
“我们扭转对亚洲及新兴市场五年偏空看法...我们如今相信投资人应该退出保守立场，并对日本以外亚洲地区及新兴市场股票抱持中长期偏多看法，”美银美林向客户表示。
“目前正处于转折点，可能让过去五年的赢家面临挑战，让输家获得提振。”
美银美林提及七个改变立场的理由，包括股票估值偏低、汇率具有竞争力、以及中国放宽货币政策等。美银美林并提到，由于贸易改善且资本支出减少，新兴市场企业一连串难堪的获利表现看来即将画下句点。(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。