是时候对新兴市场股市转为“结构性看多”--美银美林

路透伦敦4月19日 - 美银美林周二表示，对新兴股市已经转为“结构性看多”，修正其对该板块五年长时间看空的观点。

“我们扭转对亚洲及新兴市场五年偏空看法...我们如今相信投资人应该退出保守立场，并对日本以外亚洲地区及新兴市场股票抱持中长期偏多看法，”美银美林向客户表示。

“目前正处于转折点，可能让过去五年的赢家面临挑战，让输家获得提振。”

美银美林提及七个改变立场的理由，包括股票估值偏低、汇率具有竞争力、以及中国放宽货币政策等。美银美林并提到，由于贸易改善且资本支出减少，新兴市场企业一连串难堪的获利表现看来即将画下句点。(完)