新兴政府欧元借款2016年占新债比例将达40%的新高--银行报告

路透伦敦4月13日 - 法国兴业银行在报告中表示，随着更多的欧洲以外借款者加入，今年新兴政府发售的欧元计价债券将占到新发债券总额的40%，这将是纪录最高比例。2015年约占三分之一。

法国兴业银行在周三发出的报告中表示，去年新兴市场发售的美元计价主权债券下降近20%，而欧元计价债券则持稳在260亿欧元，占到年度发债额的三分之一。

法国兴业银行信贷策略师Regis Chatellier对客户表示，今年迄今为止，几乎半数的主权债供应采用欧元，已经达到138亿欧元，而2015年全年总计为260亿欧元。

这种变化令人关注。新兴市场历来依赖美元借款，不仅是因为美国资产管理产业规模庞大，而且也因为多数发展中国家与企业的出口收入是美元。

2011年欧元借款只有120亿欧元，自那时以来欧元所占份额已增加逾一倍。Chatellier对路透表示，他预期今年欧元债券的绝对发售额以及占总体供应量的份额，均将创出最高纪录。

“我们认为，欧元债券的规模已经达到临界水平，所以新兴国家可能经常性地光顾这个市场，”Chatellier表示，并称欧洲以外的发行人正在越来越多地进入这个市场。

法国兴业银行表示，拉美政府占2014年以来欧元借款的四分之一，其中墨西哥筹资85亿欧元，包括以欧元计价的一种百年债券。亚洲国家所占比例不到5%，但呈上升之势，印尼等国在发售美元计价债券的同时，也发售欧元债券。(完)