新兴国家员工最关注企业社会责任

路透纽约6月25日 - 根据周二发布的一项民调，与较为发达的国家相比，新兴国家的员工更关心企业行为。

益普索对24个国家的调查发现，巴西、墨西哥、印度尼西亚和印度的员工最关注企业责任，上述国家中有超过半数的员工表示，对社会和环境的责任感对公司而言非常重要。

但在日本和法国，只有不到20%的员工有这样的感觉，在西班牙、比利时、德国、韩国和中国，这一数字也不到30%。

在其他发达国家，英国的比例为30%，美国为32%，澳大利亚为35%，加拿大为37%。

益普索高级副总裁Trent Ross在提到民调结果时表示：“主要的发现就是，无论在哪儿，企业都不能忽视社会责任。人们认为企业履行社会责任非常重要。”

整体而言，有61%的受访者认为企业应该更加重视环境，52%的人表示企业应对社会做更多贡献。

当员工在购买产品和服务时，他们也会考虑一家企业的行为。在印尼、巴西和墨西哥，有半数人表示，当他们选购商品时，很可能会考虑企业的社会责任，而在法国、日本、比利时和德国持相同看法的人只有15%甚至更少。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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