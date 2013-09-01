就业报告等数据将左右对美联储缩减刺激举措的预期

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
记者 Richard Leong 编译 王冠中
路透纽约8月30日 - 美国股市下周将面临一连串的经济数据，包括8月就业报告，而数据可能是决定经济力道是否足以让美国联邦储备委员会(美联储/FED)从9月中开始缩减买债措施的关键。
关于美联储可能缩减每月850亿美元买债计划的担忧，损及了股市，令股市创下了2012年5月以来最大单月跌幅。
但股市近几周来浮现的更大忧虑，是美联储会在经济仍旧脆弱的情况下缩减支持措施。近期的数据未能提供美联储希望见到的稳固成长证据。只要美联储持续透过买债持续挹注低成本资金，股市就会因此受惠。
“下周的数据应会是对于美联储9月决议预期的关键，”康乃狄格州JonesTrading首席市场策略师Mike O'Rourke称。
分析师称，就业数据表现强劲，将会强化美联储在9月17-18日会议上决议缩减买债计画的预期，若就业数据疲弱，则会削弱预期。
“从实体经济的角度来看，第三轮量化宽松的效果非常小。从金融市场的角度来看，则有重大的影响。如果量化宽松除了推高金融资产外，对实体经济并无实质帮助，则没有必要延续扩张资产负债表的风险，”O'Rourke称。
美股标准普尔500指数8月下跌3.1%，道琼工业指数跌4.4%，Nasdaq指数跌1%。
关于美联储何时采取行动的臆测，已引发一波债市卖压，将抵押贷款利率推至两年高点。今年夏季房贷成本升高，已有使房市复苏放缓的迹象。分析师也在观察，利率上扬是否也让雇主不愿增加员工。
路透调查的分析师预估，美国8月非农就业岗位增加18万个，高于7月的增加16.2万个，8月失业率料持稳于四年低点7.4%。
德意志银行分析师表示，若新增就业岗位超过19万个，且失业率降至7.3%，他们预期美联储将会开始削减买债规模。“8月就业数据要非常让人失望，才会让美联储推延主席贝南克在6月会后记者会上提出的时程表，”他们写道。
在周五的就业数据出炉前，交易商会先迎来多项经济数据公布，包括最新的汽车销售，以及全国制造业和服务业活动指数等。
美国金融市场周一将因劳动节假期休市。
投资人关注察西方和叙利亚间的紧张情势。在叙利亚当局使用化学武器对付平民百姓之后，诸多迹象显示美国料领衔对叙利亚发起军事行动，而这可能会损及全球股市的买气。
而在英国国会表决反对发起军事行动后，交易商对于这类行动的预期也降低。但法国表示，赞成就攻击平民一事惩罚叙利亚政府。美国国务卿克里周五表示，叙利亚政府上周在大马士革的化学武器攻击，造成超过1,400人死亡。
西雅图Russell Investments分析师Mike Dueker称，尽管叙利亚动乱造成股市大幅波动，“我们仍预期市场会在跌10%前止步。”
分析师称，夏末的清淡交投夸大了8月股市跌幅。不确定性也推高了波动率。CBOE波动率指数.VIX周五升至逾17%的两个月高点。
相较之下，债市跌幅则不大。根据追踪美国投资级债券回报率的巴克莱综合债券指数，债市8月料下跌0.54%。
**不安的9月**
分析师表示，尽管叙利亚情势和经济数据将是下周的主要焦点，但其他事件发展，也可能让投资人战战兢兢，包括美国总统奥巴马的联储主席提名人选，以及奥巴马与国会可能就联邦预算议题再次对峙。
“显然9月会有众多的数据和事件排山倒海而来，”旧金山JP Morgan Private Bank的投资专家David Lyon称。
“因此市场会观察9月情势，确实开始根据公布的部分经济数据寻找立足点，而央行层级和地缘政治层面上的政策决定也将更加明朗，”他说。
历史经验可能让情况更显复杂。
9月向来是股市表现最差的月份，标准普尔500指数过去62年来的9月平均下滑0.6%，但去年9月上涨2.4%。
今年9月将是个里程碑--金融危机爆发五周年。
在2008年9月动荡的市况中，股市挫跌了9.1%。(完)
(译文审校 张明钧)
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