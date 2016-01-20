明年全球失业率料微幅下降至5.7%--国际劳工组织

路透日内瓦1月19日 - 国际劳工组织(ILO)在一份报告中表示，2017年全球失业率将由2014-16年的5.8%小幅下降至5.7%，受助于美国与欧洲就业岗位增加，不过人口增加意味着全球失业人口总数将上升。

ILO对全球失业率将下降的预估，较一年前更加乐观，当时ILO预估2014-2017年失业率仍维持于5.9%。ILO为联合国旗下组织。

ILO周二公布的这项年度世界就业与社会展望(World Employment and Social Outlook)报告也表示，2017年全球失业总人数也将首度突破两亿人，较2015年的1.971亿人有所增加，也高于ILO对今年1.994亿人的预估。

失业率的上升将出自于巴西、俄罗斯与南非这类发展中与新兴市场国家，其中今巴西失业人数料将从2015年的770万增加至2016年及2017年的840万。这三个国家的预估数据都将较一年前的预期更糟。

“这些大型经济体就业市场状况恶化，会对各自所在地区产生连锁反应，因为移民的溢出效应、汇款减少、以及薪资增长放缓影响邻国经济，”报告称。

不过报告称，2017年美国失业人口料从2015年的870万人降至770万人。

今年美国失业率料从2015年的5.3%降至4.9%，明年降至4.7%，部分因新增岗位，但也因人们放弃找工作。

去年希腊、葡萄牙和西班牙失业率平均下降近2个百分点，但西班牙和希腊失业率仍高于20%。

“能源价格下降以及欧元贬值支持下，南欧出口导向型国家就业增长速度快于预期，例如西班牙、葡萄牙，以及最近的意大利，”报告称。

但整个欧洲的失业率仍然高于危机前水平，英国和德国为例外。2015年欧元区失业率料从2014年的11.6%降至10.9%，到2016年降至10.7%，2017年为10.4%。

报告称，流入欧洲的难民将在短期带来挑战，但较长期来讲移民将有助于克服熟练工人短缺问题，缓解人口低增长伴随的风险。(完)