发达国家薪资增长缓慢与中国廉价劳动力无关--ILO

路透日内瓦12月5日（记者 Tom Miles） - 国际劳工组织（ILO）周五称，富裕国家薪资增长近乎停滞是企业吝啬的结果，并非中国劳动力廉价带来的竞争所致。

该组织在最新的全球薪资报告中称，发达国家的平均薪资自2009年以来仅增长0.4%，而同期的劳动生产力则增长5.3%。

随着贫国缩小与富国的差距，全球薪资水平正在缓慢趋同。2012年和2013年，发达国家的薪资分别增长0.1%和0.2%，同期发展中经济体的薪资则分别增长6.7%和5.9%。

ILO负责政策的副主任Sandra Polaski称，更发达的经济体薪资增长停滞，并非廉价劳动力带来的竞争所致。

“如果生产力提高，那就能适应竞争，因为企业的生产力水平，将允许他们继续支付不错的薪资，而且还能应对竞争。”

Polaski称，全球金融危机过后，企业利润已经恢复，但他们却没有将收入以之前所见的水平进行再投资。

“企业守着这些留存利润，这不会对全球经济产生好结果。”

“发达经济体的低收入人群正在削弱家庭需求，这导致总需求减少。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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