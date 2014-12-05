男女薪酬差距在世界各地普遍存在--ILO

路透日内瓦12月5日（记者 Tom Miles） - 国际劳工组织（ILO）周五称，世界上多数地方的职业女性通常都比职业男性受教育程度更高，经验更丰富且工作成效更显着，但她们的薪酬却依然低于男性。

该组织在其最新的《全球薪资报告》中称，他们调查的38个国家中，男性薪酬均比女性高，表明“男女薪酬差距”在世界各地依然根深蒂固。

男女薪酬差距最大的国家是美国，男性每赚100美元，女性平均相对应的薪酬则为64.2美元。ILO称，解释这种差距的理由有男性比女性更高效，受教育程度更高，经验也比女性更丰富。

但在欧洲、俄罗斯和巴西，女性在这些方面胜过男性，但依然存在薪酬差距现象。

“可以解释这一现象的一个因素是歧视，”ILO副总干事Sandra Polaski称。“不同国家可能存在不同的因素，但歧视肯定是其中之一。”

从受教育程度、经验及效率等因素看，受调查的26个欧洲国家的女性薪酬平均应当比男性薪酬高0.9%，但实际上她们的薪酬却比男性低18.9%。

根据这些因素，中国的男女薪酬事实上应当大致一样，但实际上中国女性薪酬却比男性低22.9%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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