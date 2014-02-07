新兴股票市场今年资金流出规模已超过去年全年--EPFR

路透伦敦2月7日 - 基金追踪公司EPFRGlobal周四晚间公布的数据显示，银行业表示，新兴股票市场基金年初以来流出资金规模已经超过了2013年全年，过去一周投资者继续从新兴股票和债券市场基金中撤资。

EPFR表示，2月5日止当周新兴股票市场基金资金流出63.7亿美元，债券基金流出19.8亿美元。

数据显示，年内迄今股票基金流出资金达186亿美元，去年全年流出规模为152亿美元。摩根士丹利分析师称，目前新兴股票市场基金已经连续15周资金净流出，打破了2002年创下的连续14周净流出的纪录。

摩根士丹利还指出，股票基金2月5日止当周的64亿美元资金流出与前一周规模接近，两周累计资金流出为2008年1月以来最大。

外资蜂拥撤离将给各国政府敲响警钟，其中许多国家严重依赖这些资金来弥补国际收支逆差和财政支出。

受美联储削减刺激前景、中国等主要发展中国家成长放缓拖累，今年以来，新兴市场遭遇沉重抛压，延续去年重挫之势。

新兴市场债券基金的处境相对较好，资金流出66亿美元，去年全年流出140亿美元。银行指出，本地新兴市场货币债券成为重灾区。

分析师预计，资金外流现象将持续下去。

“撤出步伐已然加快，考虑到新兴市场周期数据仍然好坏不一，以及散户资金流动追随趋势的本质，这种情况可能延续，”巴克莱分析师在报告中称。

“资金外流不是好消息，从宏观方面来看，这将给汇率、信贷扩张乃至消费能力带来压力，从而产生负面影响。”(完)

(编译 郑茵/许娜；审校 于春红)

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