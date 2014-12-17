焦点：新兴市场跌声一片 亚洲央行干预实力受考验

图为通过放大镜看到的印尼卢比现钞。 REUTERS/Edgar Su

路透雅加达/新加坡12月16日 - 亚洲国家央行加大了对汇市的干预力度，以阻止席卷新兴市场的资产下跌。这将检验该地区应对能力较1997-1998年金融危机时已经增强的说法。

分析师们警告称，亚币会进一步下滑，大宗商品价格下跌和美国升息的前景会将它们打压得更低，这场央行和抛售新兴市场资产的投资者之间的战斗也将加剧。

“油价走低，商品货币贬值，原材料和石油服务成本降低及效率提高，都加剧了跌势，”高盛在一份报告中写道。

印尼央行周二确认抛售了美元，交易商表示，最近几周印度央行和马来西亚央行也一直进行干预。

此时由于油价大跌和低经济增长前景，投资者在全球市场抛售新兴市场资产，俄罗斯央行周二大幅升息使市场进一步感到不安。

周二印尼卢比连续第二日触及1998年以来最低，印度卢比也跌至13个月低点。

印尼央行称，干预汇市是为了减少波动，而不是守护本币汇率。印尼财长也表示，必要时将在二级市场回购公债，以抑制资本外流。

交易商称，印度央行也卖出美元，缓解卢比严峻的跌势。

“虽然还没有到警戒状况，但我们必须观察卢比从当前水平下跌多少，”一名印度央行官员对路透表示。该官员还说，只有出现大规模资本外流，他们才会“强力”干预。

马来西亚央行拒绝向路透确认是否进行了干预。泰国央行表示“没有必要采取行动”，也没有出现异常的资本外流，尽管该国股市跌至6月2日以来的最低水平。

**跌势料进一步扩大**

分析师们认为，在美国确实升息之际，新兴货币汇率将会续贬。

“亚币甚至在美联储尚未升息之际，就走贬了，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)驻新加坡汇率策略师Khoon Goh表示。

美联储本周举行决策会议，周三发布决议；倘若暗示利率将在短期内上调，则将引发更多新兴市场卖压出笼。

然而，尽管存在这些风险，分析师仍表明亚洲如今已迥异1997/98年的光景。

许多新兴亚币目前为自由浮动，反观当时则为钉住汇率。

各国央行坐拥更庞大的外汇储备，且与他国央行进行外汇互换，拥有取得更多美元的管道。

“1997年爆发危机部份归咎于汇率高估，且多国经常帐赤字相当庞大，”Goh表示。“这回汇率并未过度升值。”

如今仅有印尼及印度呈现经常帐赤字，而外债金额也下降。

时至今日，泰国外债相当于GDP的39%，为东南亚国家之最，但仍远低于1996年的60%。

然而，除此之外仍然存在一些风险。据财政部资料，印尼外债相当于GDP的34.7%，相对温和。但该国资本市场相当浅碟，意谓着该国债务约有38%是向外资融资，从主权的观点看来存在相当的风险。

参考亚洲新兴市场及汇率图表，请点选： link.reuters.com/bur63w (完)

(编译 李春喜/龚芳; 审校 杜明霞)

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