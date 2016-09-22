新兴亚股受惠景气好转利多 年底前有5-10%涨幅--瀚亚投信

路透台北9月22日 - 瀚亚投信周四表示，虽然今年前八月外资已买超新兴亚洲股票近400亿美元，不过在景气循环底部拐点已现，以及股利殖利率仍高于全球平均值等有利条件带动下，预估年底前仍有5-10%的涨幅。

瀚亚投信海外股票投资研究处协理张正鼎认为，年底前干扰亚股走势的国际变数有三项，一是英国脱欧的后续影响，但新兴亚洲与英国贸易往来占GDP比重普遍不高。

二是美国大选，虽然市场担心发生共和党川普当选的黑天鹅事件，不过从其降税幅度大于民主党，去除全球化恢复大美国化经济思维角度来看，似有利于美国内需升温，并带动新兴亚洲等出口导向的经济体复苏。

第三是美国这波升息循环料将既缓且慢，在通膨增长幅度有限下，升息速度将不若2004年。

〞我认为资金由债转股的趋势会延续到明年，新兴亚洲仍将受惠。〞他说。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。(完)