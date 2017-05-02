新兴市场连续五个月外资净流入 创2015年来最长纪录--IIF

路透伦敦5月2日 - 国际金融协会(IIF)周二公布的数据显示，新兴市场4月为连续第五个月外资净流入，创2015年上半年以来最长连续纪录。

4月外资净流入为连续第三个月高于200亿美元，创下2014年以来最强劲的三个月表现，主要受到新兴市场美元计价债券发行创天量之助。

但并非所有讯号全面强劲。涵盖外资及本地投资人买卖数字后，不含中国的整体净流入金额由300亿美元下滑至187亿美元，为2014年初以来最低的季度表现。

中国的资金流动亦转为净流出，3月为小幅流出63亿美元。第一季资金流出量达到288亿美元，但相较于2014-2016年平均每季流出1,150亿美元，仍减少了75%。

“以第一季外资投资流入强劲复苏来看，资本净流入放缓显示，今年外资直接投资(FDI)流动及面向新兴市场的跨境银行放款有所减弱，”IIF称。

“此外，居民资金外流上升，看来是净流入下滑的一个重要因素，特别是在那些面临政治不确定性的国家。”

单看外资数据，资金流入债券及其他形式债务的速度，是流入股票的两倍。

“外界认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)紧缩脚步将维持缓慢的看法，是资本由成熟市场流至收益较高新兴市场的主要支撑力量，”IIF称。(完)