新兴市场央行决策独立性恐弱化

路透伦敦10月8日 - 全球新兴市场在历经一年风暴后，十多年来推动央行决策摆脱政治束缚的努力以及由此得到的价格泡沫破裂的奖赏，也许都在风暴中遭受了长期损伤。

投资者看到，政府再一次意图通过低利率来拉高经济成长，即便要顶着通胀和货币波动的风险。

在这种趋势下，整个新兴市场十多年来日益加强的、关于设定通胀目标及加强利率制定自主性的好处的共识，正确确实实出现倒退。

过去几个月来，像印度和土耳其等国的央行出手支持本币，被广泛认为是受到政府直接或间接施压维持低利率的裹挟，尤其在选举临近之际。

“我们明显看到央行承受更多压力……有些地方的政府对央行决策的影响力变得相当大，土耳其便是其中之一，”巴克莱的欧洲、中东和非洲(EMEA)研究主管Christian Keller称。

Keller说，西方的财政-货币政策界线日益模糊，无形中助长了新兴市场的这种趋势。在西方，美国联邦储备委员会(美联储,FED)及其他央行忙于印钞与购买债券，来遏制政府借款成本。

但不论发达国家出现什么结果，这种对央行自主权的侵蚀可能会在发展中经济体造成更深伤害，这些经济体对外资的依赖以及高通胀的历史，更加重了投资者对它们的怀疑。

“尽管美联储不是因为参议院的施压而印钞，但新兴市场政府仍把它当成借口，说‘他们做了，所以我们也应该做，’”Keller表示。

“棘手的地方在于，新兴市场确实具有周期性的疲弱增长，这使央行陷入两难境地。经济增长弱到无法取悦政府，但货币疲弱的影响却开始渗透到通胀。”

例如在土耳其，里拉疲弱正在推高进口商品价格。数据显示，该国年通胀率将近8%，逼近2004年以前持续20年之久的双位数水平。

巴西通胀率连续三年高于其目标区间中点4.5%--部分因为央行在长达15个月的时间里连续降息，把利率降至纪录低点。

目前利率正在上调，但许多人认为这是由于政府害怕在2014年选举之前通胀过高的缘故。

**追溯央行独立性的历史**

过去10年里，发展中国家允许央行在一个较为宽泛的区间内设定利率，承认政治上中性的货币政策可以带来诸多益处。

2008年IMF一份工作报告认为，新兴经济体央行的独立性和透明度都要远远高于10年前。

这项研究对巴西央行独立性给予0.5的评分，高于1980-1989年时的0.2，评分范围为0-1.0。秘鲁、波兰和菲律宾的得分从1980年代的0.1-0.4升至0.8左右。土耳其的得分从1989年的0.4提高至0.8。

由此带来的好处是巨大的。20世纪那样的严重通胀局面再未出现过。政策的可预见性促进了新兴货币计价债券市场的繁荣--这个市场的规模高达7万亿美元，其中国际投资者占到三分之一的比重。

虽然最新的研究报告还未公布，但根据其标准来判断，新兴国家和发达国家的央行独立性均出现下滑。这项研究的标准包括解决银行业与政府之间的冲突、坚持明确的政策目标以及限制对政府贷款的规定等等。

也许这并不一定是坏事。瑞士信贷经济学家Kasper Bartholdy说，央行独立性降低对匈牙利这样的经济体来说也许是好事，因为那里的高利率阻碍了经济成长。

“(匈牙利)央行独立性稍差，所以他们的政策也更合理，”Bartholdy说。

匈牙利央行在2008年报告中的独立性评分很高，但目前央行已为政府掌控，并由经济部长Gyorgy Matolcsy出任总裁。

此后，该国利率下滑了340基点。

“按常规角度来看，独立的央行政策会更加合理，(但)这种看法不会永远都对，”Bartholdy说。“财政和货币政策需要一定的协调。”

俄罗斯央行的新任总裁目前为止也对要求降息声浪置之不理。

而一旦美联储印钞的助力不再，投资人将严惩政策纪律松散，特别是像印尼或印度这类国家，印尼的情况是外资在债市占比高，印度则是政府债台高筑。

“政府永远很容易倾向藉由推高通胀摆脱问题，”印度HDFC银行首席经济分析师Abheek Barua指出。“因此需要一个适度强硬的货币政策当局，能够坚定立场，出面阻止通胀失控。”(完)

(编译 隋芬隋/郑茵/蔡美珍；审校 王洋)

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