新兴市场成长预期降至七个月低位--汇丰调查

路透伦敦5月8日 - 周三公布的汇丰月度调查显示，4月新兴市场的成长前景降至七个月低位，因中国等国的产出数据令人失望，巴西是唯一的亮点。

中国数据疲弱，加上俄罗斯和印度的产出下滑，使得汇丰包括制造业和服务业采购经理人(PMI)数据在内的综合新兴市场指数(EMI)在4月降至51.3，为逾一年半低位，3月时为52.5。

该份调查汇集了16个新兴市场、约7,500家公司的采购经理人所提供的资料。

汇丰追踪公司对未来12个月活动的预期指数--未来产出指数，在4月为连续第二个月下滑，较上年同期减少了逾5点，回到去年9月时的水准。

汇丰亚洲经济研究共同主管Frederic Neumann表示，全球央行刺激举措造就了流动性的增加，这应该可以抑制大幅下滑。

巴西是4月金砖国家中唯一有改善的国家，其综合PMI从上月的51提高至51.5，受服务业PMI增强所提振。(完)

(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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