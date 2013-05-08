新兴市场成长预期降至七个月低位--汇丰调查

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
路透伦敦5月8日 - 周三公布的汇丰月度调查显示，4月新兴市场的成长前景降至七个月低位，因中国等国的产出数据令人失望，巴西是唯一的亮点。
中国数据疲弱，加上俄罗斯和印度的产出下滑，使得汇丰包括制造业和服务业采购经理人(PMI)数据在内的综合新兴市场指数(EMI)在4月降至51.3，为逾一年半低位，3月时为52.5。
该份调查汇集了16个新兴市场、约7,500家公司的采购经理人所提供的资料。
汇丰追踪公司对未来12个月活动的预期指数--未来产出指数，在4月为连续第二个月下滑，较上年同期减少了逾5点，回到去年9月时的水准。
汇丰亚洲经济研究共同主管Frederic Neumann表示，全球央行刺激举措造就了流动性的增加，这应该可以抑制大幅下滑。
巴西是4月金砖国家中唯一有改善的国家，其综合PMI从上月的51提高至51.5，受服务业PMI增强所提振。(完)
(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。