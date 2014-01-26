新兴货币跌势不休 各国决策者出言安抚

图为各种面值的土耳其里拉纸币上放置的一百美元现钞。 REUTERS/Murad Sezer

路透达沃斯/伦敦1月24日 -新兴市场高层决策者周五采取行动以缓解外界对于新兴经济体的担忧。此前投资者抛售新兴市场货币，引发市场可能出现大崩溃的忧虑。

市场长期以来一直预期，美国联邦储备委员会(美联储/FED)逐步撤回刺激举措的计划将导致资金撤离新兴市场。不过中国经济放缓的前景周五令人益发担心，新兴市场今年可能难以支撑本币汇率，特别是那些经常帐赤字巨大的国家。

阿根廷周五表示将放松外汇管制，在国内高通胀和本币急跌的逼迫下不得不转变政策。该国政府在此前很长时间内都把外汇管制作为一项核心政策。

土耳其里拉触及纪录低位，尽管该国央行在此前一天耗费约30亿美元干预市场。俄罗斯卢布和南非兰特也徘徊在2008-2009年金融危机以来未见的低点。

不过土耳其副总理AliBabacan淡化了里拉大跌的影响，将其描述为“重新定价的过程”，归因于美联储政策变化，以及近期土耳其国内的政治动荡。

他说，该国央行正采取必要举措应对这一局面，并称土耳其健全的财务状况保护该国免受市场波动的严重冲击。

“政府、银行和家庭的财务状况受到相当好的保护，免受市场震荡波及，”他在世界经济论坛中表示。

墨西哥财长Luis Videgaray在达沃斯接受路透电视采访时称，目前的汇率波动不会对该国带来重大干扰。

与会的决策者和分析师还表示，所有新兴市场的情况并不相同，市场动荡会促使投资者远离状况不佳的经济体，但不会离开实力较强的国家。

“区别对待十分重要，”Videgaray说。

**汇率下滑**

虽然土耳其里拉本月已经贬值近9%，但该国央行仍拒绝升息，让人担心通胀升高且资金外逃。该行的替代措施是美元标售，而周四终于采取了分析师声称是2012年初以来首度进行的直接干预。

尽管土国央行出售美元金额接近其储备的十分之一，土耳其里拉兑美元周五下挫近2%，跌破关键水准2.30。

还有几家新兴市场央行据信周五干预了市场维护本币，包括印度、台湾和马来西亚央行。俄罗斯则再次调整了卢布的交易区间。

不过这些动作并未缓和这些货币的跌势。印度卢比、巴西雷亚尔、俄罗斯卢布和南非兰特兑美元均下跌超过1%。卢布兑欧元亦触及记录低点。

“我认为我们可能见到一些央行出手，他们将试着削弱本币抛压...不过他们不太可能帮助本币回稳，”丹麦丹斯克银行首席新兴市场分析师Lars Christensen称。

Christensen说，本币走软最终将有助提振经济增长，但伴随而来的痛苦也是强烈的。

投资者已经开始逃离。今年迄今已有将近40亿美元资金流出新兴市场股票基金。银行引述EPFRGlobal的数据称，1月22日止当周，新兴市场股票基金流失24亿美元。

债券基金韧性较强，仅流出4亿美元，但今年迄今亦损失了10亿美元。

而且新兴市场资产疲势大有愈演愈烈之势。

原本只是有巨额经常帐赤字的新兴经济体资产下跌，现在这种势头也扩散至相对较强的资产，比如韩元。韩元兑美元创下2013年中以来的最大周度跌幅。

**中国增速放慢**

中国去年采取大胆举措，以摆脱经济增长对信贷和投资的依赖，转而尝试促进国内消费。该国经济增长率因此平稳降低，本月发布的数据显示，2013年第四季的经济增长率为7.7%。中国曾在30年的时间里，保持超过10%的年平均增速，令世界震惊。

不过厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强在达沃斯称，投资者不能指望中国继续以过去那样的速度增长。

“中国经济明显减速，我们必须适应它，”他在接受访问时称。

周五在达沃斯举行的几个会议聚焦新兴市场的未来，以及目前新兴市场的动荡局面将延续多长时间。

企业管理人士称，虽然出现汇率波动，但他们仍认为新兴市场蕴含巨大的成长机会。

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(完)

(编译 徐文焰；审校 张明钧)

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