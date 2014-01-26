新兴市场货币惨跌拉开动荡序幕

撰稿 Natsuko Waki 编译 张明钧

路透伦敦1月24日 - 投资人先前将总额达7万亿美元资金投入新兴市场，使其呈现一派欣欣向荣，如今资金外逃可能才刚刚开始。

截至目前，主要是散户开始退场。大型机构投资人若加入退场行列，则将存在整体资金大举出走的风险。

多重迹象显示中国景气放缓，以及美国缩减货币刺激、也就是从金融体系收回资金行动所产生的全球性冲击，对于那些仰赖外部融资的新兴经济体打击尤重。

举例来说，土耳其、阿根廷以及俄罗斯等国家货币均触及历史低点，而避险产品如日圆、瑞郎及美国公债则是因为全球扩散效应而受到拉抬。

对于外国投资人而言，这样的波动至为关键，因汇率损失可能会让新兴市场的股票及债券高收益化为乌有。

不过资本流动数据显示，许多长期投资人坚守仓位，甚至加码新兴市场持仓。2013年来流出新兴市场的资金超过500亿美元，主要是由散户投资人所带动。

但各界担心的是，某个时候投资大户可能会受不了汇率贬值效应，而被迫停损并逃离新兴市场。

“每次新兴市场危机的前奏曲都是货币危机，”伦敦CrossBorder Capital董事总经理MikeHowell表示。

“新兴经济体的民间部门现金流成长非常疲弱，这同时是景气循环性及结构性的问题。新兴市场还将迎来更多苦痛。”

过去一年新兴市场债市表现显示汇率波动至为重要。举例来说，以南非兰特计价的南非政府债券2013年仍呈现小幅上涨；但根据花旗的债券指数，若以美元计价，则损失超过18%。

而在过去三个月左右，美元兑主要发展中国家的货币已经升值2%。

追踪基金绩效的EPFR估计，今年至今流出新兴股票及债券市场基金的金额已经接近50亿美元，2013年则是损失了580亿美元。新兴市场股票基金已经遭遇连续13周资金外流，为11年来最长的连续外流纪录。

摩根大通估计，新兴市场股票上市交易基金(ETF)今年净赎回金额已达42亿美元。

而MSCI明晟新兴市场股票指数.MSCIEF今年在全球股市中表现敬陪末座，已下跌4%。

但投资人至今的仓位似乎仍未朝极端方向发展。CrossBorder的新兴市场风险偏好指数为温和的负3，仅为8月以来的最低水准，仍远高于2012年的负40；该指数衡量的是投资人常态化的股票权重减去债券权重。

美银美林欧洲投资策略师JohnBilton表示，“我们在新兴市场还没有见到主要货币贬值、资金逃离政府公债、或债信评等遭调降等情形，只要出现上述情形的任一种组合，则意味着已经发生完全放弃该资产类别的情形。”

**戛然而止**

如今投资人可能得要准备迎接资金进一步外流。

国际金融协会(IIF)预期，包含热络的直接投资在内，2014年新兴市场的资金流入规模将下滑超过3%至1.029万亿美元，创2009年以来新低。股票投资组合资金流入则料将下滑170亿美元。

世界银行本月稍早警告称，存在着资金突然停止流入新兴市场的风险，而国际货币基金组织(IMF)也曾讨论到此一问题。

世界银行表示，当西方国家货币政策开始正常化时，若市场调整失序，则长期利率可能突然升高多达200个基点。

这可能导致流入发展中国家的资金缩减多达80%的情形维持数月之久。

在这样的情形下，世界银行称将有近四分之一的发展中国家可能突然无法取得国际资金，导致部份经济体面临国际收支问题或金融危机。

对冲基金SLJ MacroPartners合伙人任永力表示，当美国10年期公债收益率升至4%时，新兴市场将面临最为艰难的困境，新兴市场货币可能进一步贬值10-15%。

美国10年期公债收益率周五报2.7%。

任永力称，“最坏的状况还没发生，而不是已经过去。”(完)

(译文审校 徐文焰)

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