新兴市场抛压冲击欧洲股市 日圆和黄金大涨

路透伦敦1月27日 - 新兴市场周一领跌全球风险资产，欧洲股市追随亚股重挫之势，而日圆和黄金等避险资产大涨。

市场对中国经济放缓及影子银行体系感到担忧，且预期美联储将进一步缩减购债计划，这打压依赖外部资金的新兴市场。

乌克兰、土耳其和泰国的政治风险，以及阿根廷逐渐逼近的金融危机威胁，都加重了新兴市场的问题，而偏偏本周美联储料会将月度购债规模再度缩减100亿美元。

据德国经济周刊报导称，经济合作暨发展组织(OECD)一份最新研究显示，欧洲银行业资本金缺口共计约为840亿欧元(1,150亿美元)。

“对于新兴市场以及一些欧洲银行可能资本短缺的忧虑骤起，扰动了投资者信心。大家最近有点掉以轻心，因此修正也是很合乎逻辑的，”Global Equities量化销售交易部门主管David Thebault说。

MSCI明晟全球股指.MIAPJ0000PUS下跌0.6%，至一个多月低点，之前MSCI明晟亚洲股指.MIAPJ0000PUS跌1.6%。

指标新兴股指.MSCIEF触及四个半月低点，日内下跌1.6%。今年迄今新兴股市跌幅达5.2%，为表现最差的资产类别。

美国股指期货走势暗示今天美股开盘将走高，上周标准普尔500指数.SPX表现为2012年6月以来最差。

欧洲股市泛欧绩优股指标FTSEurofirst300.FTEU3指数下跌0.6%，银行股指数.SX7P跌逾0.5%。

“亚洲市场跌声一片，并影响到欧洲，这应当给避险资产一些支撑，”RIA Capital Markets的债券策略师NickStamenkovic表示。

日圆兑美元触及七周高点101.77，黄金也涨至两个月高点，升穿每盎司1,278美元。

10年期美国公债收益率触及两个月新低2.7333%.

德债期货跌6个跳动点。

美元指数.DXY小幅走软。(完)

(编译/审校 艾茂林/王洋/李春喜/蔡美珍)

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