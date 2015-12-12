新兴市场放缓是欧元区面临的头号风险--欧洲央行执委科尔

路透赫尔辛基12月11日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周五表示，新兴市场放缓仍然是欧元区经济面临的头号风险，但对于价格下跌以及自我增强式通缩性预期的担忧已减弱。

欧洲央行上周延长资产购买计划以对抗通胀持续偏低问题。科尔表示，央行仍有灵活性，随时准备必要时调整量化宽松计划。

“通胀面临的最大风险现在已不在重点考虑范围：即通缩风险，自我增强式通缩性预期，我们称之为通胀预期脱锚，”科尔在赫尔辛基召开的记者会上表示。

“这个问题已经解决，我曾说过，如果我们认为通胀可能偏离2%过远，我们可以调整该计划，”他表示。

“我们确实看到(新兴市场)正在放缓，这当然是下档风险的组成部分，可能是我们环境面临的下档风险中最重要的组成部分，”他说。(完)