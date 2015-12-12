新兴市场放缓是欧元区面临的头号风险--欧洲央行执委科尔

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透赫尔辛基12月11日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周五表示，新兴市场放缓仍然是欧元区经济面临的头号风险，但对于价格下跌以及自我增强式通缩性预期的担忧已减弱。
欧洲央行上周延长资产购买计划以对抗通胀持续偏低问题。科尔表示，央行仍有灵活性，随时准备必要时调整量化宽松计划。
“通胀面临的最大风险现在已不在重点考虑范围：即通缩风险，自我增强式通缩性预期，我们称之为通胀预期脱锚，”科尔在赫尔辛基召开的记者会上表示。
“这个问题已经解决，我曾说过，如果我们认为通胀可能偏离2%过远，我们可以调整该计划，”他表示。
“我们确实看到(新兴市场)正在放缓，这当然是下档风险的组成部分，可能是我们环境面临的下档风险中最重要的组成部分，”他说。(完)
(编译 张涛；审校 于春红)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。