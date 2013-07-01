新兴经济体银根吃紧 或冲击经济

图为人民币、日元、美元、欧元、英镑、瑞郎和俄罗斯卢布等货币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦6月28日 - 美元走强及美债收益率上涨，正导致新兴经济体货币市场利率稳步攀高，当中许多国家央行或被迫上调利率，以避免投资者大举外逃。

新兴市场主要凭借快速经济成长率和生机勃勃的消费者需求得以吸引数以万亿计美元投资，而这一货币状况的实际收紧或成为巨大的打击，尽管距美联储开始缩减印钞举措还有数月之遥。

美债收益率自5月以来升0.5点，开启了摩根士丹利分析师形容为“实际利率恶性上升”的进程，这是一个由美联储动向所主导的外部政策紧缩。

摩根士丹利对客户表示，市场在“模拟新兴市场货币政策收紧的典型效应。”

“(首先)，美元融资市场的借款成本升高，(其次)更重要的是，国内金融状况收紧将打击成长率，并可能打击对资产价格的支撑，”他们并指出。

**流动性紧缩**

美联储带头紧缩所带来的冲击，将从主权国家发行的全球债券延伸至部分国家的本币债券，这些主权国家全球债券的整体借款成本已经在过去一个内升高约150个基点，而部分国家债券收益率已经窜升多达250个基点。

国内债券收益率扬升，完全扭转了2010年初以来新兴市场享有的借款成本下滑。

“许多债券发行人并未完全体悟到收益率上扬将会大幅改变其债务的可持续性，”美银美林全球研究东欧、中东、亚洲固定收益策略主管David Hauner表示。

各国货币市场也能够感受到余波荡漾，例如近期中国发生“钱荒”，带动银行间隔夜拆款利率升至纪录高点。一国的货币市场是银行业者用来进行短期借贷的市场。

尽管中国流动性紧缩有部分是由当局所主导以抑制银行过度放贷，但其他方面的货币情势也明显趋紧，而外资大举流出当地股市及债市更使情势雪上加霜。

浏览新兴货币市场收益率图表，请点选：(link.reuters.com/meb39t)

基金追踪机构EPFR Global的数据显示，6月新兴市场股票基金资金外流创纪录新高，在此同时过去一周债券基金的损失也创史上新高。

资金外逃导致短期资金供给急遽紧缩，带动许多国家的隔拆利率窜升至数月、甚至多年高点。

摩根大通分析师称，货币市场紧缩的影响已经反映在他们的ELMI Plus指数上，该指数为新兴市场货币市场利率的加权平均值。上周该收益率已经飙升至四年高点5.33%。

摩根大通的全球研究部门执行董事Andrew Szmulewicz表示，ELMI Plus指数平均收益率处于4.16%的高水平，而5月初时仅为2.7%。

银行间利率上涨影响重大，因为这使得银行不愿放贷，这些市场的资金成本上涨最终会提高消费者的贷款成本。

在一些市场，比如印尼和土耳其，某些流动性紧张是其本身因素所造成。以土耳其为例，该国央行通过紧缩银行间市场流动性，试图支撑疲弱的里拉。

“某种程度上来说，外资银行收紧信贷持续越久，新兴市场的信贷创造可能会大幅放缓，并打击经济增长，”摩根大通的分析师表示。

“信贷冲击发生时，新兴市场增长已经放缓，这也很成问题。”

**美联储收紧政策传导至新兴市场**

另一方面，由美联储引发的市场波动可能迫使许多国家上调利率，尤其是那些依赖外资弥补融资缺口的国家，本月印尼的升息可能只是开个头而已。

土耳其、南非、印度等有大量外国融资需求的国家，投资资金流一旦停止就相当脆弱，且将不得不真的收紧政策以应对这样的威胁。

互换市场正押注未来一年土耳其和巴西的利率将上调近200个基点，南非将上升近100个基点。市场还预期，甚至连相对健全的韩国也会升息。

“市场反映将升息的地方，货币市场利率将上升。”美银美林的Hauner称。

“除非市场情况大大改善，不然土耳其等政策相对宽松的国家，利率将上升，因为(利率)未给汇率带来支撑。”

当然，如果美联储升息，其他市场也必须跟进。世界银行本月预测，新兴经济体利率将升得比发达国家多。

世行预计，发展中国家今年将增长5.1%，低于1月时预计的增长5.5%。世行指出，一旦美联储终于升息，长期潜在产出可能下滑7-12%。(完)

(编译/审校 石冠兰/李春喜/张明钧/张若琪/艾茂林)

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