焦点：新兴市场欧元和英镑计价债券回报不菲 备受基金青睐

路透伦敦4月13日 - 神秘的新兴市场硬通货债券以比传统新兴市场美

元债券更为丰厚的收益率获得基金经理的青睐，秘鲁和印尼的欧元计价债

券和墨西哥的英镑计价债券只是其中之一。

这种债券曾因流动性太低而受到冷遇，但其发行量的稳步增长，特别

是欧元计价债券，为市场带来了生机。

汤森路透数据显示，去年欧元计价新兴市场债券流通规模为720亿美

元，远高于2007年的约370亿美元，但这类债券在整体市场中的份额仍稳

定在13%-16%。

发行规模也日渐增长。今年2月墨西哥石油(PEMEX)发行史上最大一笔

欧元计价新兴市场债券，融资42.5亿欧元。

而且因为它们没有被纳入最广泛使用的新兴市场指数中，比方说摩根

大通的美元债券EMBIG，它们的收益率通常会高于对等美元债券，所以基

金经理的投资有更高回报。

“以前有3,000万欧元的债券，现在有5亿欧元，”Jupiter Asset Ma

nagement新兴市场债券型基金经理Alejandro Arevalo称。“从流动性来

看是好转了。吸引力提高了，我也不那么担心需要卖的时候能不能卖出去

。”

欧元债券需求受到了欧洲保险商和养老基金的支撑，他们需要更高的

收益率来满足未来向保户偿付的需求。Arevalo形容这些投资者“手黏”

，因为他们倾向于买入并持有。

“如果市场出现恐慌，人们通常先卖出指标债券，”Vontobel Asset

Management资深投资经理Wouter van Overfelt称。“所以一些美元计价

的证券会下跌，而欧元计价的证券则不一定波动那么大。”

**收益率价差扩大**

由于欧洲机构青睐本币品种，拉美国家以欧元或英镑计价的债券收益

率价差可以扩大很多，例如几位基金经理所提到墨西哥发行的2114年到期

“世纪债券”(century bond)以英镑计价，可带来比其同类美元债券更多

的收益。

类似地，巴西国家石油公司(Petrobras)和墨西哥水泥公司Cemex以欧

元发行的2025年和2022年到期债券，与其同类美元债券的收益率价差扩大

了40-90个基点。

GMO新兴国家债券团队负责人Tina Vandersteel也购买了2010年发行

的墨西哥世纪美元债券，但她后来逐步脱手，转而在去年6月英国公投前

英镑资产遭遇抛售之际，购买了2114年到期的英镑债券。

作为一家主要机构，GMO并未在投资中频繁进出，她表示。

这种交易也适合不太看指标的基金经理，例如van Overfelt，其所属

基金现在有35-40%投在非美元的强势货币债券上。

“目前我们认为这里有大量机会，”他说。他还提到了印尼发行的20

28年到期欧元债券，该债券提供的收益比同类美元债券多出近50%。他的

投资中权重最大的是墨西哥，主要是世纪债券以及墨西哥石油(PEMEX)的

欧元债券。

BNP Paribas Investment Partners新兴市场固定收益主管Bryan Car

ter也指出，秘鲁2026年到期欧元债券收益率比最接近的美元可比债券高3

0个基点。

“如果能找到它们，就会发现它们在估值方面非常有意思--它们便宜

，因为甚至没人记得它们的存在，”Carter说。

汤森路透数据显示，欧元债券供应依然保持稳定，第一季发行量超过

260亿美元。根据摩根大通，流通新兴市场公司债中，有9%左右目前以欧

元计价，在新兴欧洲市场，该比例则升至20%。

但不论是欧元还是英镑，都不会取代美元在新兴债市的霸主地位。首

先，大多数美元债券符合基金追踪的摩根大通EMBI Global或CEMBI指数的

条件。

其次，基于欧元的投资者倾向于青睐投资级、频繁光顾债市的发行人

，因此，来自非洲的垃圾级或初登债市这类发行人可能就不受待见。

最后，欧元债券所占市场份额增长，其它币种的市场份额相应地就会

下降。比如像日圆，去年其债券发行占比降至1.1%，低于2007年的2.6%。

流动性因此减少。

“除非有关注点相同的其他投资者，而且得有流动性，否则就无法重

新定价，”Carter说。(完)