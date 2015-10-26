焦点：新兴市场货币的命运在发达国家利率政策考量中变得愈发突出

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透悉尼10月26日 - 在发达国家考量利率前景时，新兴市场货币的命运变得前所未有地突出，使人感觉这些国家的央行将在未来一段时间里维持超宽松政策。
自从中国8月意外让人民币贬值，随之而来的新兴市场货币跌势造成一波通胀回落效应，而全世界都没有为此做好应对准备。
欧洲央行总裁显然很惦记这个风险，周四他差不多是保证最早在12月进一步放宽政策。
“欧元区经济增长前景的风险仍偏于下档，特别反映在新兴经济体发展的不确定性上，”德拉吉警告称，他的讲话将欧元压至两个月低位。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)也把这作为9月不升息的理由之一。
美联储理事布雷纳德最近表示，源自新兴市场的通缩压力是不“过早”收紧政策的主要原因。
新兴市场货币下挫加剧了这种担忧。而新兴货币贬值的部分原因是，担心美国升息将导致资本撤离新兴市场。
这种转变的规模可以从美联储的贸易加权美元指数中看出来。贸易加权美元指数根据美国与中国、巴西、墨西哥等主要贸易伙伴的贸易情况计算得出。 美元指数从7月中开始大涨，到9月底时涨幅超过6%，升至纪录高位。
这对美国债市的影响非常明显，10月初时，10年期美国公债收益率(殖利率)从7月中的2.43%降至2.06%。
受美联储密切关注的基准指标--投资者对未来五年美国通胀的预期指标7月初时在2.47%的高位，三个月后则触及历史低点1.99%。
因此投资者大幅推后了对美联储升息时间的预期，对升息速度的预估也明显下调。
在7月中旬时，联邦基金利率期货12月合约暗示的利率水平为37个基点；到了10月初，暗示的利率仅有18个基点。
所有这些因素可能成为一个自我驱动的循环，市场对美联储升息的疑虑打压新兴货币大幅下跌，反过来激发对通胀下滑的担忧，从而阻止美联储采取行动。
“这是一个负面的反馈回路，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)市场策略全球主管Robert Rennie说。
“中国安排人民币贬值，率先按下了按钮；资本从新兴市场出逃的风险令压力持续存在，”他补充道。
“现在可以肯定的是，欧洲央行将在12月放宽政策，美联储则会发现12月难以升息。”(完)
(编译 王丽鑫/杜明霞/徐文焰；审校 郑茵/张若琪/王兴亚)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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