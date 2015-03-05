调查：新兴市场货币仍将承压 受美联储升息预期压制

路透巴西利亚3月4日 - 周三公布的一项路透调查显示，新兴市场货币兑美元料将进一步贬值至10年低点，甚至纪录新低，因美国利率即将开始从近零水平调升。

全球绝大多数汇市策略师表示，对于美元将扩大已经延续八个月的涨势，感到“有信心”或“非常有信心”。目前美元的涨势已达金融危机以来最强程度，尽管美元指数2月交投陷于狭幅波动。

“我们认为这样的盘整是上升趋势中的一个小停顿，而不是大幅修正的信号，”Jefferies外汇策略主管Jonathan Webb表示。

受访的78位分析师中，仅有15人表示对美元续涨“没信心”；美元走强则被视为新兴市场货币贬值的主因之一。

有53位受访者表示，对美元将持续走扬“有信心”；有10位表示“非常有信心”。

因此，巴西雷亚尔、南非兰特和土耳其里拉等新兴货币预估在调查中皆遭到下修。

“预期中的美联储升息举措，对美元是重大利多，”Intesa Sanpaolo汇市策略师Asmara Jamaleh表示，“美元净多仓应会进一步上扬，因为其他国家央行不会跟进。”

回答另一个额外问题的58名策略师中，有44位认为美元净多仓将随着美元上涨持续增加。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周的数据显示，投机客减持美元多仓的押注，但美元多仓仍连续九周达到至少400亿美元。(完)

(编译 陈宗琦；审校 许娜)

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