调查：新兴货币明年料可较今年平静度日 但仍难脱逆境

路透巴西里亚/约翰内斯堡12月2日 - 路透调查显示，在预期中的美国升息之后，新兴市场货币势将进一步贬值。但若美联储如其所承诺的仅将缓慢升息，新兴货币明年将可平静许多。

随着投资者准备迎接美联储在12月16日可能宣布近10年来的首度升息，巴西雷亚尔、土耳其里拉、南非兰特在12月仍可能继续承压。

但本项全球月度调查受访者认为，美元四年来的涨势在明年将进入较缓和的阶段，部分新兴货币甚至将持稳。

本次调查显示，兰特在2015年跌幅超过20%，一年内的水平可能将与现在差不多。兰特兑美元周四贬值至新低14.495。

俄罗斯卢布今年下跌13%，兑美元很可能守稳在约68卢布。

拉美货币除了雷亚尔以外，跌势可能也会放缓，因从智利至哥伦比亚，各国央行料将跟进美联储升息。

“总的来说，我们预估新兴货币仍将走疲，但相比2015年，下跌程度可能较有限，”汇丰新兴市场分析师Murat Toprak说。

“主要理由为我们预计美元这波多头正接近尾声，我们认为美联储在2016年不会如很多人所想的那样激进。”他说。

不过，调查显示，新兴市场货币想在2016年大逆转的机会仍然渺茫。许多新兴国家仍苦于经济衰退与政治动荡。

受访分析师认为，雷亚尔恐怕是最容易再度遭遇卖压的货币。巴西经济深陷纪录上最惨的衰退之一，大规模反贪腐调查也正在动摇巴西政坛与企业。

雷亚尔今年下跌约30%，跌幅在路透追踪的全球主要货币中排名第一。预计雷亚尔兑美元12个月内将贬值5%至4.09。(完)