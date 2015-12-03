调查：新兴货币明年料可较今年平静度日 但仍难脱逆境

分析：新年减产新举措 中国重工业化解过剩产能任重而道远
路透北京/上海1月19日 - 随着中国努力化解钢铁和煤炭行业产能过剩，新的一年料迎来新一轮削减措施。但鉴于提高重工业效率之路任重而道远，这些新措施就好比沧海一粟。
路透巴西里亚/约翰内斯堡12月2日 - 路透调查显示，在预期中的美国升息之后，新兴市场货币势将进一步贬值。但若美联储如其所承诺的仅将缓慢升息，新兴货币明年将可平静许多。
随着投资者准备迎接美联储在12月16日可能宣布近10年来的首度升息，巴西雷亚尔、土耳其里拉、南非兰特在12月仍可能继续承压。
但本项全球月度调查受访者认为，美元四年来的涨势在明年将进入较缓和的阶段，部分新兴货币甚至将持稳。
本次调查显示，兰特在2015年跌幅超过20%，一年内的水平可能将与现在差不多。兰特兑美元周四贬值至新低14.495。
俄罗斯卢布今年下跌13%，兑美元很可能守稳在约68卢布。
拉美货币除了雷亚尔以外，跌势可能也会放缓，因从智利至哥伦比亚，各国央行料将跟进美联储升息。
“总的来说，我们预估新兴货币仍将走疲，但相比2015年，下跌程度可能较有限，”汇丰新兴市场分析师Murat Toprak说。
“主要理由为我们预计美元这波多头正接近尾声，我们认为美联储在2016年不会如很多人所想的那样激进。”他说。
不过，调查显示，新兴市场货币想在2016年大逆转的机会仍然渺茫。许多新兴国家仍苦于经济衰退与政治动荡。
受访分析师认为，雷亚尔恐怕是最容易再度遭遇卖压的货币。巴西经济深陷纪录上最惨的衰退之一，大规模反贪腐调查也正在动摇巴西政坛与企业。
雷亚尔今年下跌约30%，跌幅在路透追踪的全球主要货币中排名第一。预计雷亚尔兑美元12个月内将贬值5%至4.09。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
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路透1月19日 - 投资大亨索罗斯(George Soros)周四表示，鉴于下任美国总统特朗普政策的不确定性，全球市场将会步履蹒跚。
路透香港1月19日 - 国际货币基金组织(IMF)前政策顾问Barry Eichengreen称，特朗普本周稍早表达了对美元走软的倾向，他这是没有看到自己的政策计划与强势美元之间的关系。