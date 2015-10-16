面对资本逃离 墨西哥等新兴国家为保护本币致外储大降

图中为美元及墨西哥披索纸币。 REUTERS/Edgard Garrido

路透伦敦10月15日 - 过去一个季度，随着投资者逃离新兴市场，迫使当局出手保护本币汇率，墨西哥、印尼和马来西亚央行的外汇储备均大幅下滑。

随着中国当局在人民币8月中旬贬值后出手支撑汇率，使其规模全球第一的外储第三季创纪录地下降了1,800亿美元，这个问题因此受到特别关注。

不过，规模较小的新兴经济体外储也在稳步下滑。

国际金融协会(IIF)表示，投资者第三季从新兴股市和债市赎回规模达创纪录的400亿美元。受此影响，股市下跌近20%，美元债券与美国公债收益率(殖利率)之差扩大近100个基点。

在这轮震荡市况中，新兴市场货币兑美元纷纷触及纪录低位或数月低位，大多数国家都试图保护本币汇率。

7-9月底间，墨西哥和马来西亚的外储减少逾120亿美元，印尼和韩国同期分别减少63亿和69亿美元，不过部分损失归因于欧元和美元汇率影响。

马来西亚今年外储已经减少227亿美元，差不多占到总储备的五分之一。印尼减少100亿美元，占到9%。具体如图表所示：link.reuters.com/huf76v

关于中国储备的图表：link.reuters.com/xag45w

“即使剔除汇率因素，外储仍是净流出，”瑞银策略师Manik Narain说道，并补充称过去三个月的外储净流出压力加剧，达到2009年以来之最，导致储备回到2013年中水准。

“油价趋于平缓，多少减慢了马来西亚和沙特等外储的降速，不过整个风险仍偏于下行。”Narain补充道。

另外，部分国家的外汇储备数据也可能令人误解。巴西央行数据显示，巴西外汇储备持稳于3,700亿美元左右，因央行无意直接卖出美元，但“远期外汇帐”赤字高达1,080亿美元。

若将此一美元空仓列入计算，巴西外汇储备远低于表象。

外汇储备可能以其他方式加以美化。土耳其的储备数据1,170亿美元看起来颇为稳健，但这其中包括商业银行存放在央行的硬货币储备。分析师认为，土耳其的实际外汇储备不到500亿美元。

部分国家的外汇储备仍在上升。面对紧盯美元压力不断上行，香港当局一直在抛售本币，季度外汇储备上升至43亿美元，自去年12月以来增长5%。

俄罗斯季度外汇储备增加120亿美元，尽管年内减少5%。

印度季度外汇储备持平，但今年上升将近10%。(完)