投资焦点：新兴市场货币债券露出曙光 基金押注有两位数报酬

2014年9月30日，在莫斯科拍摄的俄罗斯卢布纸币。 REUTERS/Maxim Zmeyev

路透伦敦3月4日 - 新兴市场货币和当地债券在三年负报酬率，以及多次假曙光乍现后，一些投资人认为将迎来转捩点，这次冀望于美元下行。

去年以美元为基础的投资者在土耳其里拉和墨西哥披索等货币计价的债券方面平均亏损了15%，EPFR Global所追踪的该领域基金则有126亿美元的资金流出，此为连续第三年流出。

但一些人表示，即使新兴经济体的前景并不稳定，但以当地货币计价的债券如今看来颇为吸引人。

今年新兴货币债券的美元计价报酬已有4%，这可与德国和美国政府公债相媲美，而且还远高于多数其他主流资产类别，图表请点选(reut.rs/24AQWD0)

全球最大资产管理公司贝莱德(Blackrock)预测，由于外部的不利因素开始消退，2016年新兴市场所发行的本地债券将有两位数的回报率。

美元兑主要发达国家货币先前升值逾25%，而兑许多新兴市场货币涨势则高达30-60%。

对新兴货币债券的投资人来说，这意谓着以美元计价的大量亏损，将使得收益率一扫而空。

今年，随着衰退担忧在1月和2月初加剧以及美国升息预期降温，美元回软并且预测人士开始重新考量。

和多数投资者一样，贝莱德(Blackrock)新兴市场固定收益主管Sergio Trigo Paz三年来为寻求避险，一直投资于相对安全的以美元和欧元等硬通货计价的新兴市场债券，但最近他三年来首次转为看涨新兴市场本地债券。

Trigo Paz表示，大宗商品价格趋稳可能也构成支撑，并指出石油出口国已经表明愿意采取行动阻止原油价格进一步下跌。

如果美元风险确实被中和，投资者关注焦点则应再次转向新兴市场收益率。考虑到全球价值大约6万亿美元的债券的收益率为负值，并且多个发达国家的利率低于零，情况可能尤其会如此。

据Lombard Odier的首席全球策略师Salman Ahmed计算，新兴市场本地债券收益率较美国、欧元区和日本公债收益率平均分别高出约5.4、7.2和7.1个百分点。他建议投资者重新考虑投资新兴市场。

他估测，2012年时的利差低得多，分别为4.5、4.7和5.3个百分点。

最后，汇率企稳将使得一些央行得以降息--那些或许将很快放宽政策的央行中包括印尼、印度和韩国央行。由于油价趋稳，俄罗斯10年期公债收益率在过去一个月累计下跌100个基点。

**复苏希望还是假曙光**

但是，新兴市场仍面临着艰巨挑战。

近期的企业活动数据显示多数经济体的复苏仍难以捉摸；出口和内需乏力，人们处境艰困阻碍政府实施至关重要的改革。

对中国同样存在着疑问，许多人担心中国当局可能被迫允许人民币贬值，从而逐步拖累其他新兴货币。

因此尽管具有7%的诱人收益率，富达国际的投资组合经理Steve Ellis仍然偏好以美元计价的新兴债券，强调本地债券市场的汇率波动很大。

此外，在美国制造业出现反弹迹象、劳动力市场逐渐紧俏的情况下，美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息预期再现，美元可能还不到出现转折的时候。

对于支持者来说，与历史水平相较，新兴货币无疑相当低廉，例如：经过通胀调整后，俄罗斯卢布与巴西雷亚尔兑各自贸易伙伴货币的水平，都比长期均价低了25-30%。

相关图表参见：link.reuters.com/vuf47v

高盛资产管理部门的投资组合经理Yacov Arnopolin表示，重点是承担部分市场震荡的能力，眼光要稍微长远些。

“如果能做得到，那么经过三年难看的负投资回报后，这会是一个不错的切入点，”他表示。(完)