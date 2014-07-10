分析：新兴市场基金经理追逐企业获利 不因地域而画地自限

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透波士顿7月10日 - 美国新兴市场基金经理更关注的是一家公司是否赚钱，而非该公司座落在哪或上市的地点为何；发达国家企业在新兴国家作生意也好，反过来亦然。
规模7.10亿美元的Ivy新兴市场股票基金(IPOAX.O)第一大持股为Las 拉斯维加斯金沙公司(Las Vegas Sands)(LVS.N)，这家总部在美国的赌场业者多数营收来自澳门。该基金为过去五年表现最佳的多元化新兴市场基金。
规模28亿美元的GMO新兴国内机会基金(GEDFX.O)第二大持股为Colgate-Palmolive Co(CL.N)，公司座落于纽约，但为印度最畅销的牙膏制造商。规模250亿美元的美洲基金旗下新世界基金(NEWFX.O)押注美国房市复苏，而投资香港的创科实业(0669.HK)，后者透过最大客户家得宝(Home Depot)(HD.N)>出售电动工具。
押宝在新兴市场创造可观营收的跨国企业，使得基金经理得以避开直接投资新兴市场的政治及汇率风险，同时也可扩大潜在投资的范围。
聚焦于营收的策略使得基金经理得以善用新兴市场的优势，比如劳动成本低廉、低税负及生活水平上升。根据Bain & Co在2005-2010年间对企业财报所作的分析，跨国企业在新兴市场的营运使其营收倍增，获利增幅为母公司的两倍有余。
为突显新兴市场投资策略的重要性，美洲基金(American Funds)今年稍晚将为投资人提供旗下四支基金各区域营收的细项数据。
据Morningstar数据，一些使用这种策略的基金经理击败了对手。
Morningstar数据显示，New World基金三年期内的年度总回报为5.10%，击败94%的多元新兴市场基金。
据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)，Ivy新兴市场股票基金五年期内的年度总回报为5.83%，是同期资产总额在2亿美元以上的多样化新兴市场基金中表现最好的。
Morningstar数据显示，GMO Emerging Domestic Opportunities基金的一年期总回报是8.20%，击败99%的同类基金。
**难以寻得**
不过总部位于纽约的Emerging Global Advisors LLC的高管指出，这一策略有局限。很难找到在新兴市场有可衡量营收敞口的跨国公司。
Emerging Global Advisors针对2,025家大中型上市公司的分析显示，只有24%的公司披露新兴市场或前沿市场营收所占的确切百分比。尽管可能是因为竞争的原因披露较少，但基金经理们表示他们经常敦促企业高层披露更多的细节。
更多的数据库和指标被开发出来，用于帮助基金经理确定上市公司地理营收趋势。比如FactSet Research Systems(FDS.N)开发了一个数据库，监测八千多家公司。
David Herro管理着330亿美元的Oakmark International基金(OAKIX.O)。他表示，如果能够通过间接渠道介入快速发展的新兴市场，他很乐意押下大注。
晨星(Morningstar)上月举行的年度投资会议中，Herro特别提到德国车商宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)在中国营收大增、以及香港上市的普拉达(Prada)(1913.HK)从在华名牌包销售中收获丰厚利润。
根据第一季财报，普拉达该季度29%的净营收来自中国；而宝马在中国卖出的BMW、Mini和Rolls-Royce销量(108,143辆)比美国市场还要多33%，而且中国销量同比成长25%，美国市场仅增加3%。
根据汤森路透数据，Oakmark基金持仓中宝马占比约为3%。晨星数据显示，该基金三年年化回报率为11.92%，表现优于98%的海外大型股综合基金。
有时候，最佳押注是在传统新兴市场，不过却是在你意想不到的地方。
在伦敦挂牌的Hikma Pharmaceuticals (HIK.L)，是一家总部位于约旦、在中东及北美生产非专利药的顶级厂商。尽管它宣称要在遭受战争破坏的伊拉克开拓新市场，它也是新兴市场基金经理人的心头好。美国的New World Fund基金持仓占比第二的就是Hikma。
Hikma披露按地理分布的多个营收来源，打动了像Lovelace之类的基金经理人。根据财务声明，Hikma的2013年营收有46%是由美国市场所贡献。
“由于低劳动成本以及低税基，使得Hikma在产品定价以及取得市场份额方面都很具竞争力，”晨星分析师说。(完)
(编译 龚芳/王洋/李婷仪 审校 田建华/石冠兰/朱晓军/孙茉莉)
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