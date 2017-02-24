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国际财经 | 2017年 2月 24日 星期五 09:53 BJT

新兴市场对冲基金资产站上2000亿美元关卡--报告

路透伦敦2月23日 - 研究机构Hedge Fund Research(HFR)周四表示，对冲基金投资新兴市场的资产规模首度超过2,000亿美元，2016年增长93亿美元。

该机构表示，对冲基金对俄罗斯及拉丁美洲的投资引领了这波涨势；侧重拉美的对冲基金2016年总投资资本增加63亿美元，侧重俄罗斯及东欧的基金则增加25亿美元。

该公司表示，HFR的新兴市场回报指数在2016年上升7%，2017年开局良好，1月上扬3.2%。拉美分项指数在去年劲扬27.2%。

报告指出，亚洲去年表现相对落后，投资该区域对冲基金的总资本减少44亿美元。

新兴市场对冲基金总资产较2009年增加一倍以上，但仍仅占全球对冲基金行业3万亿美元资产的一小部份。(完)

(编译 龚芳; 审校 母红)

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