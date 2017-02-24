新兴市场对冲基金资产站上2000亿美元关卡--报告

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月23日 - 研究机构Hedge Fund Research(HFR)周四表示，对冲基金投资新兴市场的资产规模首度超过2,000亿美元，2016年增长93亿美元。
该机构表示，对冲基金对俄罗斯及拉丁美洲的投资引领了这波涨势；侧重拉美的对冲基金2016年总投资资本增加63亿美元，侧重俄罗斯及东欧的基金则增加25亿美元。
该公司表示，HFR的新兴市场回报指数在2016年上升7%，2017年开局良好，1月上扬3.2%。拉美分项指数在去年劲扬27.2%。
报告指出，亚洲去年表现相对落后，投资该区域对冲基金的总资本减少44亿美元。
新兴市场对冲基金总资产较2009年增加一倍以上，但仍仅占全球对冲基金行业3万亿美元资产的一小部份。(完)
(编译 龚芳; 审校 母红)
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路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。