新兴市场连续第六个月续见外资净流入--IIF

路透纽约5月31日 - 国际金融协会(IIF)周三发布的调查显示，5月外资净流入新兴市场的证券投资金额连续第四个月高于200亿美元，使得流入该资产类别的资金水位，逼近2010-2014年资产价格飙升所造就大宗商品超级周期时的水平。

IIF指出，外资5月对新兴市场证券投资金额亦为连续第六个月呈现净流入。

IIF估计，5月新兴市场资产净流入205亿美元，股市及债市均挹注约100亿美元。与4月总金额不相上下，主要受到流入亚洲新兴市场资产所引领。

亚洲新兴市场股债市吸引174亿美元进驻，欧洲新兴市场流入25亿美元。而进驻拉美及非洲和中东的资金则几近持平。

IIF估算，4月时资本略微加速撤离中国，净流出逾200亿美元，为1月以来最大规模。此外，不含中国的新兴市场资本净流入仍持于数年低位，显见金融及外资直接投资(FDI)的流入仍低迷不振。(完)