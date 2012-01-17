新兴市场去年第四季成长迟缓 制造业产出大幅下降--汇丰

* 汇丰第四季EMI从第三季的52.0升至52.2

* 制造业产出录得2009年第一季以来最快降速

* 投入价格通胀创10个季度最低

路透1月17日电---汇丰一项季度指数周二显示,2011年第四季新兴市场成长仍迟缓,而制造业产出录得逾两年来最大降幅,因新兴市场国家的遏制通胀措施阻碍了经济增长.

2011年第四季汇丰新兴市场指数(EMI)微升至52.2,前季数据为52.0,是历史第四低水平.EMI是根据16个新兴经济体的21项采购经理人调查得出.

"通胀担忧很快消散,目前人们更担心经济成长,尽管情况还不像2008年那样(严重)...但(有)明显迹象显示,新兴市场国家在放缓."汇丰首席经济学家Stephen King称.

2011年第四季制造业产出降幅为2009年第一季以来最高,其中亚洲新兴市场受影响最为严重,不过印度表现稍好.

中国、香港、台湾和韩国的第四季制造业产出均有下降,其中韩国的降幅为11个季度以来最大.

印度工厂的生产稳健扩张,尽管相关的指数为史上第三低.

东欧制造业者在2011年第四季的表现整体上优於亚洲业者,但扩张的速度明显较上年同期来得弱;俄罗斯和土耳其的活动成长幅度较佳.

"尽管新兴市场在未来12个月还有很多事要面对,但他们...有降息且提供财政刺激的空间,来提供一些反败为胜的筹码,"King表示.

**货币政策**

第四季中国企业信心滑落至纪录低位;俄罗斯的信心则是三年低位.

前四大新兴市场中,中国、印度和俄罗斯的新出口工作的资金流入均有所增加,而巴西则是小幅下滑.

EMI指数并暗示新兴国家的央行所采取的货币紧缩举措已协助抑制物价压力,投入物价通胀处於10季低位.

"从现在开始,货币政策重点将是维持缓和的通胀并避免经济崩解,"King表示.(完)

--编译 洪曦/戴素萍;审校 徐文焰

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