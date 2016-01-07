焦点：新兴市场贷款和IPO重兴 或缓解违约风险--分析师

图为北京央视大楼内一景。 REUTERS/Jason Lee

路透伦敦1月6日 - 新兴市场国家和企业2015年在全球资本市场筹资1.64万亿美元，较2014年增长13%。资深分析师David Spegel称，运用贷款等替代性融资手段的趋势增强，或减轻市场对于大范围违约的担忧。

在周三收到的一份报告中，Spegel表示，传统债券销售下降，借款者纷纷转向首次公开发行(IPO)以及贷款市场。

1995-2014年，Spegel就职于荷兰安智银行(ING Bank)纽约部门，因追踪新兴市场债券领域而打响名声。目前Spegel是ICBC Standard Bank驻伦敦的全球新兴市场策略主管。

Spegel称，替代融资手段再度兴起，可能缓解对于新兴市场2016年或普遍发生违约的担忧。

众多经济学家，包括国际货币基金组织(IMF)等多边机构的经济学家在内，均指出新兴市场债务是未来数年的一大风险，并预计无力偿债的企业违约现象将会激增。

Spegel的数据显示，2015年传统债券发行下降22%，这还是在受到亚洲发行量增长提振的情况下；亚洲占企业债券发行量的65%。

但他指出，新兴市场发起的贷款按年增长31%，2015年贷款总额达到了6,860亿美元。

这意味着，曾作为新兴市场借款人一个主要资金来源的贷款市场在复苏；2008-2009年的全球危机曾导致银行贷款大幅减少。这些贷款通常为银团贷款，大多由银行贷出。

“要是在数据中扣除亚洲部分，可以发现新兴市场严重依赖贷款市场来抵消其他渠道资金来源的减少，”Spegel称。“因此整体情况不那么悲观。”

通过首次公开发行(IPO)和二次发行筹资的规模较2014年增长50%。拉美地区股票配售活跃，该地区是受大宗商品价格下滑打击最为严重的新兴地区之一。

他的数据显示，通过股票筹资340亿美元，贷款融资450亿美元，拉美发行人远远抵消了债券发行减少400亿美元的影响。

2016年投资者对新兴市场债券的兴趣料仍将疲弱，这显然对那些想进行债务再融资的公司和政府来说构成阻碍。Spegel预测2016年发债量将为4,290亿美元，较2015年减少400亿美元。

鉴于此，Spegel预测2016年新兴市场债务违约规模将自2015年的180亿美元升至270亿美元，相当于未偿债务总额的近4%。而且，如果委内瑞拉国有石油公司PDVSA被迫违约的话，那么这个比率可能达到9%以上。

即便如此，违约比率仍会远低于2009年的13.75%和2002年的33%。

Spegel还预计，其它替代性融资选项将帮助抵消债券市场上的挑战。

“更加广泛的全球新兴市场发行数据让我们继续受到鼓舞，这反映出公司和主权机构通过替代渠道融得新资金的能力。”Spegel说道。“这将帮助避免债市上许多与债务展期相关的风险，帮助控制违约率不超过以往的峰值水平。”（完）