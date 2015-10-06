焦点：新兴市场近30年来首见资金一致撤离 结束迹象尚遥不可见

图为百元面值的美钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透伦敦10月5日 - 2015年资金一致撤离新兴市场，为27年来首见，全球投资者几乎无意重返此间股市、汇市或债市，因诸多新兴经济体成长持续放缓。

当前“新兴市场”证券业约莫三十年以来，在周期性的遭受冲击及资金锐减后，那些在最黑暗时期大胆抢进低价资产的人们通常会获得巨大回报。

但这回情况感觉上有所不同--各界担忧美国信贷收紧、美元上涨的同时，伴随着大宗商品崩跌及中国经济持续放缓，而资金缓慢流出的情况已经持续了两年多。

据备受瞩目的国际金融协会(IIF)资料显示，发展中国家今年将在1988年以来首次录得资本净流出。

各家基金担心这次的危机不会出现大规模违约及汇率大跌，反而是比较温和缓慢的过程，很多过度投资和过度借债的问题或将痛苦地花上许多年进行修正。

因此，市场过去一周的涨势料将很快消退。就业增长放缓引发美国再次推迟升息的预期，点燃了此轮涨势。

“过去一年半，有几次我认为我们即将迎来拐点，但当然我们并没有。我们看到了一些靓丽的表现，但之后市场继续下行，”未来资产环球投资首席投资官Jose Morales称。

Morales认为，原因在于新兴股市的表现与发展中国家经济增长优于较富裕国家息息相关。根据瑞银数据，这种经济增长方面的优势差距已缩窄至1999年以来最低。

“我观察预测数据，不只是国内生产总值(GDP)增长，还有新兴市场的获利增长。当这些数据不再下降时，我将开始认为，我们或许即将迎来拐点，”Morales称。

一个重大问题在于，在很大程度上决定新兴市场命运的中国前景不明。该国经济增长很可能低于7%的官方目标，而公司债规模高达1.1万亿(兆)美元也已引发对可能爆发金融危机的担忧。

瑞银数据还显示，新兴市场出口亦创2008-09年以来最大同比降幅，受累于中国经济放缓及西方国家需求低迷。

这全都令新兴市场资产便宜下来。MSCI明晟新兴市场股指的表现连续第五年逊于发达市场，且相较于发达市场的折价为至少10年来最大。

图表：link.reuters.com/gup54w

下列图表中的23个市场中，有12个市场的实质汇率(相对于贸易伙伴货币及经通胀调整来衡量)低于10年均值

图表：link.reuters.com/vuf47v

**还不够便宜**

但百达财富管理投资委员会的Pierre-Alain Wavre指出，“我们不想做那种尝试徒手接落刀的人。...我们认为部分国家处于恶性循环。”

Wavre认为巴西就是最好的例子：这个经济极倚重大宗商品的国家一度每年增长率达7%，但目前经济陷入衰退，政治僵局也阻碍改革。

接受路透调查的多数基金经理人同意Wavre的看法。

“我们考虑某个投资的前提是，该地增长展望已趋稳定。估值是个长期指标，但不会提供短期的信号。”资产管理公司Candriam Dufosse资产配置主管Nadege Dufosse称。

同样，美银/美林一项调查显示，相对全球指数权重，投资者9月低配新兴市场股票，仅40%。

美银美林另一项对美国基金的调查显示，过去一个季度逾半数的受访者削减新兴市场债券配比。

约40%的受访者表示，新兴市场复苏取决于大宗商品价格企稳。但逾三分之一的受访者预计，未来一年大宗商品价格还会下跌10-20%。

**债务和收入**

新兴市场的企业位于这场危机的核心。据摩根士丹利，经济增长放缓已经导致每股盈余(EPS)较2011年高位重挫25%，且创MSCI明晟新兴市场指数最长下跌时间。1998年和2008年危机后企业获利下滑态势更为猛烈，但持续时间只有18-24个月。

私营企业也累积了大量债务，据国际金融协会(IIF)的估计高达24万亿(兆)美元。其中3.3万亿美元为以美元计值的债务，是2008年水平的两倍。

大多数国家都有救助企业的办法，但它们承受不起本币贬值，因担心这会导致有美元债务的企业发生违约。

摩根士丹利分析师表示，解除杠杆的进程才刚刚开始。

“我们需要更干净的资产负债表，以在结构上有所助益，”他们补充称。(完)